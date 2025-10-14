Γιατί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και όχι απευθείας Τσίπρα;

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πιθανότητες να αναδειχτεί δεύτερο στην εκλογική μάχη. Αυτό «προδίδουν» οι δημοσκοπήσεις. Ότι ο Αλέξης θα είναι δεύτερος και ο Νίκος τρίτος. Τι θα κάνει τότε το ΠΑΣΟΚ; Θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα στην προοπτική μιας μεγάλης «προοδευτικής διακυβέρνησης»; Καλώς ή κακώς στο ΠΑΣΟΚ θα μεταφερθεί τότε η πίεση για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Αλλά και οι ψηφοφόροι του κ. Ανδρουλάκη θα ήθελαν μια ξεκάθαρη απάντηση: Θα συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα; Κι αν ναι, γιατί τώρα και όχι το 2019; Τι άλλαξε;

Προϋπόθεση πρώτη για να φτάσουμε σε νέα κυβέρνηση Τσίπρα με το νέο κόμμα του Αλέξη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κερδίζει την αυτοδυναμία. Κι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, αν εξαιρέσει κανείς την σκανδαλώδη τύχη του Μητσοτάκη. Προϋπόθεση δεύτερη, να συνεχίσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα να εργάζονται πυρετωδώς για τη «νέα εποχή». Προϋπόθεση τρίτη, να αποδεχτούν και οι λοιπές δυνάμεις εντός του Κινήματος ότι κατεβαίνουν για την τρίτη, ούτε καν για τη δεύτερη θέση.

Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει την πιθανότητα να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Αντιθέτως, δεν το έχει αποκλείσει να συμβεί αυτό με το νέο κόμμα Τσίπρα. Και επειδή θα υπάρχει τότε το ερώτημα της ακυβερνησίας, ο κ. Ανδρουλάκης θα «πέσει» ως ώριμο φρούτο στην αυλή του κ. Τσίπρα. Για το καλό της πατρίδας, βεβαίως - βεβαίως.

Ανάλογες βεβαιότητες είχαν στο παρελθόν και άλλοι κεντρώοι και κεντροαριστεροί πολιτικοί. Το Ποτάμι του κ. Θεοδωράκη πριν καταλήξει διαλυμένο να αναζητά υπουργεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε νωρίτερα «ξεραθεί», είχε χάσει όλη του την δυναμική περιμένοντας στον προθάλαμο των κυβερνήσεων Τσίπρα. Τόσο πριν την είσοδο του Πάνου Καμμένου στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και μετά από την αποχώρησή του απ’ αυτές. Το συνοικέσιο δεν έφτασε σε γάμο και σε αυτό δεν έφταιγαν πάντα οι Ποταμίσιοι. Να έχουν άραγε κοπεί οι κακές συνήθειες μαζί με το rebranding;

Η κρίσιμη ερώτηση για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι γιατί να μην ψηφίσουν Τσίπρα απευθείας. Γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν Ανδρουλάκη, αν ο κ. Ανδρουλάκης κατεβαίνει στη μάχη για τη δεύτερη θέση με κατεβασμένα τα χέρια και θέλοντας απλά να διαπραγματευτεί τι υπουργεία θα αναλάβει το «κίνημα».

Η τακτική Ανδρουλάκη να υιοθετεί αστήριχτα δημοσιεύματα συγκεκριμένων εκδοτικών οργανισμών που πολεμούν με λύσσα στηρίζουν ανοικτά και τον Αλέξη Τσίπρα, προβληματίζει στελέχη του κόμματός του. Ακόμη και δημοσιεύματα που είναι καταφανώς αναληθή και εκθέτουν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τον κ. Ανδρουλάκη.

Εντύπωση επίσης προκαλούν οι ανοικτές τοποθετήσεις στελεχών του Κινήματος στην προοπτική της συνεργασίας των «προοδευτικών δυνάμεων», οι οποίες γίνονται με την ανοχή του κ. Ανδρουλάκη. Και σε κάποιες περιπτώσεις και από στενούς του συνεργάτες, που με τη δημόσια εικόνα τους δημιουργούν την αίσθηση ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένα παρασκηνιακό παζάρι.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]