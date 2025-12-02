Ασία: Επιφυλακτικότητα και μεικτά πρόσημα - Κέρδη στην Κορέα, αμετάβλητη η Ιαπωνία

Στις ασιατικές αγορές ο Nikkei στην Ιαπωνία παρέμεινε αμετάβλητος την Τρίτη εν μέσω ενδείξεων ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια, ενώ ο Kospi στην Κορέα και δη ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έκλεισε με κέρδη.

Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του Nikkei ήταν η Fanuc, κατασκευάστρια βιομηχανικών ρομπότ,η οποία σημείωσε άνοδο 6,51% μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Nvidia για τη βελτίωση των προϊόντων της με τεχνητή νοημοσύνη. Η NGK Insulators, κατασκευάστρια φίλτρων σωματιδίων ντίζελ, σημείωσε άνοδο 7,2%, ενώ η εταιρεία ηλεκτρικού εξοπλισμού Fujikura σημείωσε άνοδο 1,56%.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων αυξήθηκαν στο 1,88%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα ήδη από αυτό το μήνα.

Στο μεταξύ, η απόδοση των 20ετών αυξήθηκε στο 2,915%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, και η απόδοση των 30ετών αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στο 3,411%.

Τα κέρδη ήταν επίσης περιορισμένα, καθώς οι αγορές επηρεάστηκαν από την αδύναμη πορεία της Wall Street, την ώρα που οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed ενισχύονται.

Οι επενδυτές αποτιμούν όλο και περισσότερο τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, επικαλούμενοι τα πιο ήπια οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και την χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,9%, ξεπερνώντας τους δείκτες των άλλων χωρών της περιοχής, μετά την επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ότι ο γενικός δασμολογικός συντελεστής για τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, θα μειωθεί στο 15% με αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως ώθηση για τις εξαγωγικές εταιρείες της Νότιας Κορέας, βελτιώνοντας το κλίμα και συμβάλλοντας στην άνοδο του δείκτη.

O S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,17%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης κέρδισε 0,2%.

Αντίθετα με την τάση, ο δείκτης blue chip CSI 300 της Κίνας και ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσαν πτώση 0,4% έκαστος. Ο δείκτης HSI του Χονγκ Κονγκ σημείωσε ήπια κέρδη (+0,19%)