Ασία: Απώλειες με το βλέμμα στη Fed – Πιέσεις στον Nikkei ελέω γιεν

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες τη Δευτέρα, ενόψει της συνεδρίασης της Fed μες στην εβδομάδα, ενώ οι αγορές της Ιαπωνίας υποχώρησαν εν μέσω της απότομης ενίσχυσης του γιεν.

Ο Nikkei έπεσε εν μέσω της απότομης ανόδου του γιεν

Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε σχεδόν 2%, επεκτείνοντας την πρόσφατη αδυναμία των εξαγωγέων, καθώς το γιεν ενισχύθηκε απότομα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ εν μέσω εικασιών για παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος από αξιωματούχους της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ με σκοπό τη στήριξη του ταλαιπωρημένου νομίσματος.

Η ενίσχυση του γιεν συνήθως πλήττει τα έσοδα των ιαπωνικών εξαγωγικών εταιρειών στο εξωτερικό, ενισχύοντας την αποφυγή κινδύνου στις συναλλαγές στο Τόκιο.

Σε άλλες χώρες της περιοχής, ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε επίσης κατά σχεδόν 1% μετά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 5.023,76 μονάδων νωρίτερα την ίδια ημέρα, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερός.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,1%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε 0,4%.

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ινδίας παρέμειναν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.

Ανακοινώνουν αποτελέσματα Microsoft, Meta Platforms, Tesla και Apple)

Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται επίσης σε μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των περισσότερων από τους λεγόμενους «Magnificent Seven» (Microsoft, Meta Platforms, Tesla και Apple) - των οποίων η απόδοση συχνά καθορίζει την τάση των ευρύτερων αγορών.

Στην Ασία, η Samsung Electronics και η SK Hynix Inc είναι μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών ονομάτων που έχουν προγραμματίσει να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους.

Η προσοχή των επενδυτών γύρω από τις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει, με τις μετοχές τεχνολογίας να υποαποδίδουν σε ορισμένες συνεδρίες, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις και τα αυξανόμενα κόστη.