Ασία: Απώλειες για τον Nikkei μετά τα ρεκόρ, κέρδη στο Χονγκ Κονγκ

Μεικτά ήταν τα πρόσημα στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη, με τον Nikkei στην Ιαπωνία να υποχωρεί μετά τα ρεκόρ της Τρίτης, ενώ ο Hang Seng ενισχύθηκε μετά τις εξελίξεις με το TikTok.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες, σημειώνοντας άνοδο 0,2%, οδεύοντας προς την ένατη συνεχόμενη άνοδο.

Ο δείκτης Nikkei υποχώρησε 0,14% μετά το ρεκόρ κλεισίματος της Τρίτης. Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX υποχώρησε κατά 0,6%.

Τα εμπορικά στοιχεία για τον Αύγουστο έδειξαν ανθεκτικότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες των δασμών. Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λιγότερο από τις προβλέψεις για πτώση 1,2%, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 5,2%.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα εμπορικό έλλειμμα 242,5 δισεκατομμυρίων γιεν (1,64 δισεκατομμύρια δολάρια), μικρότερο από το έλλειμμα 325 δισεκατομμυρίων γιεν που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Οι εξαγωγές βελτιώθηκαν μετά την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας τον Αύγουστο, η οποία περιορίζει τους αμερικανικούς δασμούς στα ιαπωνικά προϊόντα στο 15%. Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση στην Ιαπωνία παρέμεινε αδύναμη, επιβαρυμένη από τα υψηλά κόστη εισαγωγών και τον επίμονο πληθωρισμό.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,6%, παίρνοντας ώθηση από τη συμφωνία που θα επιτρέψει στην κινεζική πλατφόρμα TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές υποδέχτηκαν θετικά την πολιτική ομιλία του κυβερνήτη του Χονγκ Κονγκ, John Lee Ka-chiu, την Τετάρτη, η οποία εστίασε στην οικονομική αναζωογόνηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Επιβεβαίωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη της πόλης κατά 2% έως 3% το 2025 και τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να βελτιώσει τις συνθήκες στέγασης, να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων, να ενισχύσει τη φροντίδα των ηλικιωμένων και να προσφέρει καλύτερες προοπτικές για τους νέους.

Ο δείκτης blue-chip της Κίνας Shanghai Shenzhen CSI 300 έκλεισε με κέρδη 0,4%, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite κατέγραψε κέρδη 0,23%, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της δεκαετίας.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,1% την Τετάρτη, μετά από έξι συνεχόμενες συνεδρίες ρεκόρ.

O δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,62%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,2%.