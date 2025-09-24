Απώλειες στις ευρωαγορές από τις ανησυχίες για τα επιτόκια και την Ουκρανία

Στο «κόκκινο» κινούνται για την Τετάρτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς «βγαίνουν» οι ανησυχίες των επενδυτών για τη νομισματική πολιτική των ισχυρών κεντρικών τραπεζών και ο προβληματισμός για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι αγορές αποτιμούν τις δηλώσεις που έκανε την Τρίτη ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, για τα επιτόκια στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ο ίδιος δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε πιστεύει ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τόσο από την υπερβολικά γρήγορη μείωση και τον κίνδυνο νέας αύξησης του πληθωρισμού, όσο και από την υπερβολικά αργή μείωση και την πιθανή άνοδο της ανεργίας χωρίς λόγο.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω και οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω - μια δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Πάουελ, επαναλαμβάνοντας τη γλώσσα που χρησιμοποίησε την περασμένη εβδομάδα, όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Στα των γεωπολιτικών, η προσοχή βρίσκεται στα όσα λαμβάνουν χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με έμφαση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμήνυσε χθες προς τη Μόσχα πως η Συμμαχία είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους», τονίζοντας ότι η δέσμευση στο Άρθρο 5, τον ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής Άμυνας, είναι ακλόνητη. Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη, υπογραμίζεται στο κοινό ανακοινωθέν της έκτακτης συνεδρίασης που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας λόγω της παραβίασης του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31.

Κλιμάκωση ρητορικής έναντι της Μόσχας ήλθε ταυτόχρονα όμως και από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Η εικόνα στα ταμπλό