Τι οδήγησε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν - Αναζητείται νέα ώρα

Στην αναζήτηση κατάλληλης ώρας, με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών, για να πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη βρίσκονται τα επιτελεία των δύο ηγετών μετά την αναβολή της χθεσινής προγραμματισμένης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Η τουρκική πλευρά αιτήθηκε την αναβολή της συνάντησης λόγω συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η διάσκεψη θα εξελισσόταν τη στιγμή που ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η συνάντηση αυτή πάντως τελικά μετατέθηκε για αργότερα, με τον Τραμπ να πραγματοποιεί συναντήσεις με τον Ζελένσκι και Μακρόν. Όμως είχε ήδη ανακοινωθεί η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί τελικά χρόνος, καθώς με βάση το βαρύ πρόγραμμα των δύο ηγετών αναζητείται η κατάλληλη στιγμή, χωρίς να αποκλείεται να μην πραγματοποιηθεί συνάντηση.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη σήμερα στις έξι το απόγευμα προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσιγκτον όπου θα συναντηθεί, αύριο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Φορτωμένο είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς ώρα Νέας Υόρκης, στις 8:15 θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία, στις 10:30 θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, ενώ στις 12:30 θα μιλήσει σε εκδήλωση των ομογενών στο Union League Club.

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας και στις 15:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στις 20:30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Τα μηνύματα Ερντογάν

Την ίδια στιγμή η χθεσινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ δείχνει ότι το χάσμα με την ελληνική πλευρά μεγαλώνει, καθώς στέλνει πολλαπλά μηνύματα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μίλησε για «αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της βορείας Κύπρου», ενώ παράλληλα τόνισε πως «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως θάλασσες σταθερότητας και ευημερίας», προσθέτοντας πως «υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας» και υπογραμμίζοντας πως «όποιο σχέδιο αποκλείει την Τουρκία θα αποτύχει».

Το μήνυμα αυτό φέρεται να έχει ως αποδέκτες εκτός από τη χώρα μας, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Ο Ερντογάν μάλιστα επανέλαβε την πρότασή του για τη διοργάνωση Διάσκεψης Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο τη «δημιουργία κοινού εδάφους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να στηριχθεί στο ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο δοκιμάστηκε πολλές φορές χωρίς επιτυχία».