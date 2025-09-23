ΗΠΑ: «Πιστός» στη γραμμή της Fed για τα επιτόκια ο Πάουελ

Τη «γραμμή» της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για να κρατήσει στάση αναμονής αναφορικά με την επιτοκιακή της πολιτική υπερασπίστηκε ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, Τζερόμ Πάουελ, σε δηλώσεις του την Τρίτη από εκδήλωση στο Ρόουντ Άιλαντ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πάουελ δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε πιστεύει ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τόσο από την υπερβολικά γρήγορη μείωση και τον κίνδυνο νέας αύξησης του πληθωρισμού, όσο και από την υπερβολικά αργή μείωση και την πιθανή άνοδο της ανεργίας χωρίς λόγο.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω και οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω - μια δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Πάουελ, επαναλαμβάνοντας τη γλώσσα που χρησιμοποίησε την περασμένη εβδομάδα, όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Το τρέχον επιτόκιο, που κυμαίνεται από 4% έως 4,25%, εξακολουθεί να θεωρείται αρκετά υψηλό για να αντισταθμίσει τις πιέσεις των τιμών στην οικονομία, αλλά «μας αφήνει σε καλή θέση για να ανταποκριθούμε σε πιθανές οικονομικές εξελίξεις. Η πολιτική μας δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία».

Αν και αυτή η φράση είναι κάτι σαν μάντρα για τους αξιωματούχους της Fed, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τώρα, με έντονες απόψεις να αναδύονται και από τις δύο πλευρές του πολιτικού χάσματος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αρκετοί πρόεδροι περιφερειακών τμημάτων της Fed ζήτησαν προσοχή σε περαιτέρω μειώσεις, θεωρώντας ότι η ισορροπία των κινδύνων εξακολουθεί να κλίνει προς τον πληθωρισμό, ενώ δύο διοικητές της Fed προειδοποίησαν ότι η πολιτική είναι πολύ αυστηρή και ότι χρειάζονται περισσότερες μειώσεις για την προστασία της αγοράς εργασίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed προβλέπουν κατά μέσο όρο μειώσεις κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στις συνεδριάσεις της Fed τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, και οι επενδυτές αναμένουν με μεγάλη πιθανότητα ότι θα προχωρήσουν σε αυτές.

Ωστόσο, «αν χαλαρώσουμε την πολιτική μας υπερβολικά, θα μπορούσαμε να αφήσουμε το έργο της καταπολέμησης του πληθωρισμού ημιτελές και να χρειαστεί να αντιστρέψουμε την πορεία αργότερα για να αποκαταστήσουμε πλήρως τον πληθωρισμό στο 2%. Αν διατηρήσουμε την περιοριστική πολιτική για πολύ καιρό, η αγορά εργασίας θα μπορούσε να αποδυναμωθεί χωρίς λόγο», δήλωσε ο Πάουελ.

Ο Πάουελ συμφώνησε ότι υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για την αγορά εργασίας, καθώς η πρόσφατη αύξηση των θέσεων εργασίας ήταν κατά μέσο όρο περίπου 25.000 τους τελευταίους τρεις μήνες, «κάτω από το ποσοστό «ισορροπίας» που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερό το ποσοστό ανεργίας».

Ωστόσο, άλλοι δείκτες για την απασχόληση ήταν «γενικά σταθεροί», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός παρέμεινε «κάπως αυξημένος», με τους δασμούς να οδηγούν σε αύξηση των τιμών των αγαθών. Αν και η επίδραση αυτή πιθανότατα θα εξασθενήσει, είπε, θα χρειαστεί χρόνος, και εναπόκειται στην Fed να «διασφαλίσει ότι αυτή η εφάπαξ αύξηση των τιμών δεν θα εξελιχθεί σε διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού».

Ο Πάουελ μίλησε σε μια περίοδο που η Fed δέχεται έντονη πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, με τον πρόεδρο να προσπαθεί να απολύσει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ, υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, και με αξιωματούχους της κυβέρνησης να αμφισβητούν τη σοφία των έκτακτων προγραμμάτων της Fed κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης του 2007-2009.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι αυτές οι προσπάθειες, υπό εξαιρετικές συνθήκες, πιθανότατα βοήθησαν την οικονομία να αποφύγει πολύ χειρότερα αποτελέσματα.

«Αυτές οι δύο διαδοχικές ιστορικές κρίσεις έχουν αφήσει πίσω τους σημάδια που θα μας συνοδεύουν για πολύ καιρό. Στις δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, η εμπιστοσύνη του κοινού στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς έχει αμφισβητηθεί.

Εμείς που ασκούμε δημόσια υπηρεσία αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε αυστηρά στην εκτέλεση των κρίσιμων αποστολών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν μέσω θυελλωδών θαλασσών και ισχυρών πλευρικών ανέμων», δήλωσε ο Πάουελ, του οποίου η θητεία ως προέδρου λήγει τον Μάιο, με τον Τραμπ να σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του.

«Παρά αυτές τις δύο μοναδικές, εξαιρετικά μεγάλες κρίσεις, η οικονομία των ΗΠΑ έχει αποδώσει εξίσου καλά ή και καλύτερα από άλλες μεγάλες, προηγμένες οικονομίες σε όλο τον κόσμο».