Ο Θ. Τσίκας στα Μακεδονικά Νέα

Το τεστάρισμα του Βλάντιμιρ Πούτιν στις αντοχές και τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ έχει μάλλον πολλαπλή εξήγηση σχετικά με τις μελλοντικές βλέψεις του Ρώσου προέδρου. Βλέψεις, που μπορεί να επεκτείνονται και στις Βαλτικές χώρες σύμφωνα με όσα υπογραμμίζει ο Θοδωρής Τσίκας, στη συνέντευξη που παραχώρησε στα Μακεδονικά Νέα.Ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας – διεθνολόγος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης-ΕΕνΟΕ, αναφέρει εκτός των άλλων πως η ονομαζόμενη «Φινλανδοποίηση» των χωρών τόσο της Βαλτικής, αλλά και όλων όσοι συνορεύουν με τη Ρωσία, αποτελεί βασικό στόχο του Πούτιν ενώ για τη μέχρι τώρα ουδερότητα των ΗΠΑ και τη στάση αναμονής του Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει ότι κόμβικό ρόλο για τις δύο υπερδυνάμεις παίζουν οι συμφωνίες που υπάρχουν στο τραπέζι τόσο για την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο, όσο και για την Αρκτική, αλλά και τον εξοπλισμό σε πυρηνικά και συμβατικά όπλα.

