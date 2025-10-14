Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τρίτη ότι το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας της Fed να μειώσει το μέγεθος του ισολογισμού της - γνωστής ως ποσοτική σύσφιγξη - ενδέχεται να βρίσκεται «σε ορατό ορίζοντα».

Ο Πάουελ ανέφερε πως, δεδομένου του στόχου της Fed να διατηρήσει επαρκή ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να ελέγχει αποτελεσματικά τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και τη μεταβλητότητα στις αγορές χρήματος, «ενδέχεται να πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες» και ότι η τράπεζα «παρακολουθεί στενά μια ευρεία γκάμα δεικτών» για να το επιβεβαιώσει.

Οι δηλώσεις του προέρχονται από το κείμενο ομιλίας που ετοίμασε για εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Οικονομολόγων Επιχειρήσεων (National Association for Business Economics) στη Φιλαδέλφεια.

Ο επικεφαλής της Fed σημείωσε ότι «ορισμένες ενδείξεις δείχνουν πως οι συνθήκες ρευστότητας αρχίζουν σταδιακά να περιορίζονται», με «μια γενική ενίσχυση των επιτοκίων repos» και «πιο εμφανείς - αν και προσωρινές - πιέσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες».

Η ποσοτική σύσφιγξη (QT) ξεκίνησε το 2022, με σκοπό τη σταδιακή απόσυρση της υπερβολικής ρευστότητας που διοχέτευσε η Fed στις αγορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μέσω μαζικών αγορών κρατικών και στεγαστικών ομολόγων. Οι αγορές αυτές είχαν στόχο να σταθεροποιήσουν τις αγορές και να στηρίξουν την οικονομία, όταν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια βρίσκονταν κοντά στο μηδέν.

Ως αποτέλεσμα, ο ισολογισμός της Fed περισσότερο από διπλασιάστηκε, φθάνοντας περίπου τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από το 2022, η Fed αφήνει μέρος των ομολόγων να λήγουν χωρίς αντικατάσταση, μειώνοντας σταδιακά το μέγεθός του σε 6,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Δεν είναι σαφές πόσο ακόμα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της QT, αν και ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη αρκετή ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιτρέποντας στην τράπεζα να συνεχίσει χωρίς να διαταράξει τις αγορές.

Ο Πάουελ δεν καθόρισε το σημείο στο οποίο η Fed θα σταματήσει τη μείωση του ισολογισμού της, αλλά τόνισε ότι «το καθεστώς των άφθονων αποθεματικών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό τόσο για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής όσο και για τη στήριξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Προειδοποίησε, επίσης, κατά της αφαίρεσης των εξουσιών της Fed να πληρώνει τόκους στα αποθεματικά, που αποτελούν βασικό εργαλείο για τον έλεγχο των επιτοκίων. Η απώλεια αυτής της δυνατότητας, είπε, θα μπορούσε να προκαλέσει «σημαντική αναταραχή» στις αγορές.

Τέλος, ο Πάουελ πρόσθεσε πως «η εμπειρία μετά το 2020 δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι στη χρήση του ισολογισμού στο μέλλον», υπονοώντας ότι η Fed θα μπορούσε να αξιοποιήσει ξανά εργαλεία ποσοτικής χαλάρωσης ή σύσφιγξης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.