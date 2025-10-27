Jefferies: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με αυξημένες τιμές-στόχους για Εθνική Τράπεζα και Eurobank

Σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank προχώρησε η Jefferies, υπογραμμίζοντας τη θετική στάση που έχει προς τις ελληνικές τράπεζες.

Η σχετική έκθεση της Jefferies έρχεται ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τρίμηνου που θα ανακοινώσουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με την Eurobank να αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τα μεγέθη της στις 30 Οκτωβρίου και η ΕΤΕ στις 6 Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές του οίκου χαρακτηρίζουν τις δύο τράπεζες ως τις πιο ποιοτικές τοποθετήσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό ρίσκο.

Η Εθνική Τράπεζα

Για την ΕΤΕ η Jefferies αυξάνει την τιμή-στόχο στα 15,50 ευρώ (έναντι 13,55 ευρώ μέχρι σήμερα), με περιθώριο ανόδου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα, υποστηρίζοντας πως τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη της ΕΤΕ θα συνεχιστούν και στο γ’ τρίμηνο, παρά τη μικρή υποχώρηση του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος (NII), λόγω της καθυστέρησης στην ανατιμολόγηση των δανείων.

Ο δείκτης ποιότητας κεφαλαίου (CET1) της ΕΤΕ αναμένεται στο 19%, πολύ πάνω από τον στόχο του 14%, και κόστος προς έσοδα περίπου 35%.

«Η κερδοφορία παραμένει ισχυρή με ROE 15% και ROTE 19%, ενώ το P/E 2025 εκτιμάται στις 9,2 φορές και ο δείκτης P/BV περίπου στις 1,3 φορές, παρά την κεφαλαιοποίηση των 11,4 δισ» προσθέτει η Jefferies.

Για την Eurobank

Για την Eurobank ο οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο στα 4,15 ευρώ (από 3,7 ευρώ μέχρι σήμερα) και με περιθώριο ανόδου 23% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Γιαο τρίτο τρίμηνο, προβλέπεται πως η Eurobank θα παρουσιάσει με δείκτη ενσώματων κεφαλαίων στο 15,3% και σταθερή κεφαλαιακή βάση (CET1 15,3%). Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα αναμένεται μειωμένο οριακά στα 626 εκατ. ευρώ, λόγω χαμηλότερων επιτοκίων, αλλά με αντιστάθμιση από δανειακή επέκταση περίπου 900 εκατ. ευρώ

Η Jefferies επισημαίνει τη διεθνή διαφοροποίηση της Eurobank, με 50% των κερδών από το εξωτερικό και μέσο μέρισμα 9% για την τριετία 2025–2027. Προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 0,38 ευρώ σημειώνοντας ότι η αγορά «δεν έχει ενσωματώσει πλήρως το χαμηλό ρίσκο και την κεφαλαιακή ισχύ» της τράπεζας. και σταθερή απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων.