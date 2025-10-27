Η πλύση εγκεφάλων κάποτε πρέπει να τελειώσει.

Πριν από λίγες μέρες έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Άρη Βελουχιώτη στην ομώνυμη πλατεία της Πετρούπολης, όπως ανέφερε ο Ριζοσπάστης, με πρωτοβουλία της ΤΟ Δυτικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ.

«Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που οδήγησαν σε αναμόρφωση του αρχικού προγράμματος της εκδήλωσης, δεκάδες μέλη και φίλοι του Κόμματος τίμησαν τον Θανάση Κλάρα, τον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ, ύψωσαν τις γροθιές τους και ένωσαν τη φωνή τους τραγουδώντας τη “Διεθνή”, δίνοντας υπόσχεση αγώνα “για να σπάσουμε τα δεσμά μας, για να πάψει πια η σκλαβιά”», έγραψε ο Ριζοσπάστης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΠΓ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε και τα αποκαλυπτήρια της προτομής.

Αν κατάλαβα καλά, κάθε κόμμα που ελέγχει έναν Δήμο μπορεί να στήνει προτομές και να ονομάζει πλατείες κατά βούληση. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποτε ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή κέρδιζε έναν Δήμο, θα μπορούσε να στήσει αγκυλωτούς σταυρούς και προτομές Ναζί που ξεκλήρισαν ελληνικές πόλεις και χωριά;

Υπάρχει ένας μύθος που επέβαλε η ιδεολογική κυριαρχία της Αριστεράς, μέσω της πλύσης εγκεφάλου των νέων στη μεταπολίτευση: η μονοπώληση της Εθνικής Αντίστασης από την Αριστερά.

Η αλήθεια είναι ότι η Αριστερά, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, κατάφερε να συγκροτήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη ανταρτών — κυρίως επειδή το ΚΚ διέθετε ήδη έναν οργανωμένο παράνομο κομματικό μηχανισμό πριν από την Κατοχή. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή, ο μοναδικός συγκροτημένος μηχανισμός που απέμενε εντός της χώρας ήταν εκείνος της Αριστεράς.

Μετά την εισβολή της Γερμανίας στην ΕΣΣΔ, το ΚΚΕ βρέθηκε απέναντι στα στρατεύματα κατοχής και έθεσε τον μηχανισμό του στην υπηρεσία του γενικότερου σχεδίου της Αριστεράς: την κατάληψη της εξουσίας με πραξικοπηματικό τρόπο και την εγκαθίδρυση κομμουνιστικής δικτατορίας.

Ως προκάλυμμα τέθηκε η δημιουργία ένοπλης αντίστασης κατά των κατακτητών. Ο πραγματικός στόχος, ωστόσο, ήταν διττός:

α) η παρενόχληση των Γερμανών στην Ελλάδα προς ανακούφιση της πίεσης στο Ανατολικό Μέτωπο, και

β) η εκμετάλλευση του κενού εξουσίας που δημιούργησε η Κατοχή, ώστε να διαμορφωθεί μια στρατιωτική δύναμη ικανή να καταλάβει την εξουσία μετά την αποχώρηση των Γερμανών.

Για τον λόγο αυτό, η βασική προτεραιότητα του ΕΛΑΣ ήταν η εξάλειψη όλων των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων που δεν βρίσκονταν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του ΚΚΕ.

Χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε εκείνη του συνταγματάρχη Δημήτριου Ψαρρού.

Ο Ψαρρός ήταν δημοκρατικός – φιλελεύθερος αξιωματικός, με ισχυρή πίστη στη νομιμότητα, τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Το 5/42 Σύνταγμά του, που ανήκε στην ΕΚΚΑ (Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση), δεν είχε ούτε κομμουνιστικό ούτε φιλομοναρχικό χαρακτήρα· προσπαθούσε να διατηρήσει ανεξάρτητη στάση.

Για τον ΕΛΑΣ, που εκείνη την περίοδο επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία στο αντάρτικο και, έμμεσα, τη μεταπολεμική εξουσία, η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, πειθαρχημένου και λαοφιλούς στρατιωτικού σχηματισμού θεωρούνταν απειλή.

Την άνοιξη του 1944, ο ΕΛΑΣ ξεκίνησε επιχειρήσεις εναντίον όλων των μη ελεγχόμενων σχηματισμών — αρχικά του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο και στη συνέχεια της ΕΚΚΑ στη Στερεά Ελλάδα. Το 5/42 Σύνταγμα περικυκλώθηκε κοντά στη Στρώμη Φωκίδας. Ακολούθησαν μάχες και, τελικά, η σύλληψη του Ψαρρού και πολλών αξιωματικών του.

Στις 17 Απριλίου 1944, ο Ψαρρός εκτελέστηκε εν ψυχρώ. Την ίδια τύχη είχαν και πολλοί συμπολεμιστές του.

Με την εκκαθάριση των μη κομμουνιστικών αντιστασιακών οργανώσεων, το ΚΚΕ προετοίμαζε την κατάληψη της εξουσίας δια της βίας και ενάντια στη βούληση της πλειονότητας των Ελλήνων. Λίγους μήνες αργότερα, με τα Δεκεμβριανά, επιχείρησε την κατάληψη της Αθήνας, αλλά βρήκε σθεναρή αντίσταση και κατατροπώθηκε.

Αυτό που η Αριστερά τιμά ως «Εθνική Αντίσταση» ήταν, στην πραγματικότητα, το αποτυχημένο εγχείρημα πραξικοπηματικής κατάληψης της εξουσίας.

Η πλύση εγκεφάλων κάποτε πρέπει να τελειώσει.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



Μας παραδίδουν δεμένους χειροπόδαρα



Καλημέρα σας κύριε Στούπα,



Σχετικά με το σημερινό άρθρο σας, δεν υπάρχει πιο ταιριαστός τίτλος και καλύτερη εξήγηση σε αυτή την κοινωνικό-γεωπολιτική κρίση που περνάμε στην Ευρώπη.

Ήθελα όμως να προσθέσω το εξής : δεν είναι μόνο οι επικεφαλής και κυβερνόντες που έχουν ψευδή αντίληψη των καταστάσεων, του πραγματικού μεγέθους των απειλών, των πραγματικών δυνάμεων τους και αυτής των αντιπάλων, Ρωσία, Τουρκία, ΗΠΑ και λοιπές δικτατορίες/απολυταρχίες, οι πολίτες των χωρών είναι επίσης στα σύννεφα !

Όπως σας έχω γράψει στο παρελθόν, ζω και δουλεύω στην Γαλλία.

Οποτεδήποτε έχω πιάσει το θέμα της Ρωσικής απειλής, Τουρκικής, την κριτική κατάσταση με την ανάπτυξη ισλαμιστών σε ευρωπαϊκές χώρες, το γεγονός πως θα έπρεπε να έχουμε μια κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική Δύναμη σε περίπτωση πολέμου, οι περισσότεροι άνθρωποι, φίλοι, γνωστοί, με κοιτάζουν λες και τους λέω την μεγαλύτερη υπερβολή που μπορούν να φανταστούν.

- "Όχι ρε σύ, οι Ευρωπαίοι δεν θα αφησουν κανέναν να εισβάλει, να κηρύξει πόλεμο κλπ....( Δηλαδή η εισβολή στην Κύπρο από το 1974 τι είναι ?)"

-"Όχι ρε συ, υπερβάλεις, Ο Πούτιν δεν θα ανοίξει άλλο μέτωπο πολέμου, και η κατάσταση στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα τακτοποιηθεί, υπάρχει το ΝΑΤΟ"

(ναι, ώραίο το ΝΑΤΟ με την Τουρκία, και που ουσιαστικά χειριζόταν και χειρίζεται για τα συμφέροντα των Αμερικάνων, και από τους Αμερικανούς.

Α, συγνώμη, σωστά, υπάρχουν τα Ενωμένα Έθνη με τις σκέψεις, τις προσευχές, και τις καταδίκες τους προς τους εγκληματίες.)

Ζήτημα τρείς-τέσσερις το πολύ, φίλοι, να αντιλαμβάνονται το βάρος των καταστάσεων.

Και ο κουρέας μου, που μου είπε χτες «Άλεξ, ζήσε τη στιγμή, ζήσε σήμερα και να είσαι χαρούμενος, ποτέ δεν ξέρεις, ίσως αύριο να μας χτυπήσει μια ρωσική βόμβα και όλα τελειώσουν».

Πιστεύω ειλικρινά όμως πως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζούνε σε ενα όνειρο, μπορούν να δουν οριακά μέχρι τα ατομικά η εθνικά ζητήματα, και τα υπόλοιπα, δεν υπάρχουν.

*Εκτός και αν τα ζητήματα είναι ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, οι ΛΟΑΚΤΙ, οι "καταπιεσμένοι" και "καημένοι" μουσουλμάνοι που ακόμα δέχονται βία και είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι (κανένας εννοείται δεν αναρωτιέται, μήπως δεν θέλουν να ενταχθούν, μήπως θέλουν απλώς να κάνουν την δική τους κοινωνία μέσα στην γενικότερη κοινωνία, και αν είναι συμβατικοί με την δημοκρατία μας οι δικοί τους θεσμοί, τους οποίους, βεβαίως και δεν πρέπει να αλλάξουν, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτούς). Και αν αναρωτηθείς, ε, είσαι φασίστας ακροδεξιός.

Συγχωρέσετε με για την ειρωνεία αλλά ώρες ώρες αγανακτώ.



Σοβαρά, είναι καταθλιπτική η κατάσταση, είναι ο καθένας μόνος του, όλοι εναντίων όλων, και ο θεός για τους πάντες.

Πέρα από υπομονή και ίσως λίγη ελπίδα, τι να κάνει κάποιος;

Μετριοπαθείς και σοβαροί πολιτικοί, που αντιλαμβάνονται τα ζητήματα και θέλουν να συγκρατήσουν την Ευρώπη και την ευημερία μου ξέρουμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυτή την Ήπειρο, δεν υπάρχουν, ούτε φαίνονται στον ορίζοντα.

Υποθέτω ότι σας γράφω αυτή την επιστολή για να παραπονεθώ λίγο, αλλά κυρίως, σε ποιον να μιλήσω για αυτό, και τι να κάνω για να προσπαθήσω να συμβάλω σε θετική αλλαγή αυτής της κατάστασης ;

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Α. Π.

Σε περίπτωση δημοσίευσης, παρακαλώ κρατήστε τα αρχικά μου.