Κεντρική Μακεδονία: Έργα και παρεμβάσεις στον «δρόμο» της ενεργειακής μετάβασης

Σε ρυθμούς ενεργειακής αναβάθμισης κινείται η Κεντρική Μακεδονία. Με στόχο την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης και του κόστους που αυτή επιφέρει, στην εν λόγω Περιφέρει (ΠΚΜ) υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό σχεδιασμό έργα συνολικού προϋπολογισμένου κόστους άνω των 476 εκατ. ευρώ. Η αναγκαιότητα της πράσινης μετάβασης και της στήριξης της παραγωγής, όπως του πρωτογενούς τομέα, προσδίδουν στα συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις, άκρως αναπτυξιακό χαρακτήρα, εναρμονισμένο με τις ανάγκες της σημερινής εποχής, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.