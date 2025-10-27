ΕΚΤ: Η απόφαση για τα επιτόκια και τα στοιχεία για την ευρωζώνη

Τα αποτελέσματα ελέγχου υγείας της οικονομίας της ευρωζώνης θα είναι διαθέσιμα αυτή την εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη για τα επιτόκια.

Η αρχική εκτίμηση για το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου θα ανακοινωθεί λίγες ώρες πριν από την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια που αναμένεται να διατηρηθούν σταθερά στο 2% για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τον Σεπτέμβριο, τότε που οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δήλωναν ότι η οικονομία των 20 χωρών του ευρώ παραμένει σε «καλή θέση». Αλλά δεν έχουν δει ακόμη την πλήρη επίπτωση των αυξημένων δασμών που επέβαλλαν οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, το ευρώ που ενισχύθηκε κατά 12% φέτος και πιέζει τον πληθωρισμό χαμηλότερα, έχει σημειώσει πτώση.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι και πάλι πάνω από τον στόχο. Επιταχύνθηκε στο 2,2% τον Σεπτέμβριο υπερβαίνοντας τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Η εξέλιξη δεν ανησυχεί την ΕΚΤ που τον βλέπει να υποχωρεί στο 1,7% τον επόμενο χρόνο και να παραμένει κάτω από τον στόχο έως τα μέσα του 2027.

Γιατί οι traders ποντάρουν πάλι σε μια μείωση επιτοκίων την επόμενη χρονιά; Υπάρχει περισσότερη επιφυλακή μετά τους πρόσθετους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές από τον πρόεδρο Τραμπ που οδήγησαν σε κλιμάκωση των εμπορικών τριβών που είχαν ηρεμήσει σχετικά.

Οι χρηματαγορές τιμολογούν 50% πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2026, ωστόσο, τα μακροοικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η οικονομία παίρνει κάπως τα πάνω της το τέταρτο τρίμηνο ενώ η αύξηση των τιμών πετρελαίου μίκρυνε την πιθανότητα μείωσης από 80% την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ΑΕΠ ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο διατήρησε τον ελάχιστο ρυθμό επέκτασης 0,1% που κατάφερε στο δεύτερο τρίμηνο.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή θα είναι σημαντικά. Αναμένεται επιβράδυνση στο 2,1% από το 2,2% του Σεπτεμβρίου.

Τα νέα στοιχεία θα δώσουν μια εικόνα για το πως οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στη ζώνη του ευρώ προσαρμόστηκαν στη συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ τον Ιούλιο για δασμούς στα περισσότερα ευρωπαικά αγαθά που εξάγονται στις ΗΠΑ στο 15%.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Barclays, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει υποτονική παρά τη δυνατή αγορά εργασίας και τα στοιχεία για το ΑΕΠ θα δείξουν αν η αναμενόμενη από την ΕΚΤ ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης θα συνεχίσει να απογοητεύει.

Γενικότερα πάντως, η στασιμότητα στην ευρύτερη οικονομία των 20 χωρών του ευρώ δεν θα θορυβήσει αναγκαστικά την ΕΚΤ που αναμένεται να διατηρήσει το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 2% στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής που θα λάβει χώρα στη Φλωρεντία της Ιταλίας και όχι στην έδρα της στη Φρανκφούρτη.

Ποια είναι η θέση της ΕΚΤ στη συζήτηση να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα αssets της Ρωσίας για να βοηθηθεί η Ουκρανία; H EKT θέλει να αποφύγει ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του ευρώ σε μια περίοδο που βλέπει ευκαιρία για το νόμισμα να ισχυροποιήσει την παγκόσμια επιρροή του.

Πολλές κυβερνήσεις θέλουν να επενδύσουν τα ρωσικά μετρητά που κάθονται στο αποθετήριο Euroclear στο Βέλγιο από τις λήξεις ομολόγων σε νέα ομόλογα μηδενικού κουπονιού που θα εκδώσει η ΕΕ. Τα έσοδα μετά να χρησιμοποιηθούν για δανεισμό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η Ρωσία θα διατηρήσει την ιδιοκτησία των παγωμένων assets, αποφεύγοντας την κατάσχεση τους. Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει δηλώσει ότι η αντίδραση της σε μια τέτοια κίνηση θα “πονέσει῾.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde, η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει το διεθνές δίκαιο στη διαδικασία αυτή και θα προτιμούσε όλες οι χώρες που κρατούν ρωσικά assets και μετρητά να δανείσουν την Ουκρανία.

Το σχέδιο θα επανασυζητηθεί τον Δεκέμβριο.