Η Πειραιώς UX|CX Brand of the Year

Την κορυφαία διάκριση UX|CX Brand of the Year και ακόμη δώδεκα σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα UX |CX Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Εvents. Oι διακρίσεις της Τράπεζας αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων έργων που υλοποιεί η Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς βελτίωσης στον τομέα της εμπειρίας πελάτη/χρήστη.

Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των πελατών της, η Πειραιώς συνεχώς δημιουργεί υπηρεσίες που συνδυάζουν απλότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Οι βραβεύσεις αυτές τιμούν το σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη διαμόρφωση μιας μοναδικής και ολοκληρωμένης εμπειρίας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Τράπεζας ως πρωτοπόρου στον τραπεζικό κλάδο.

Στα φετινά UX |CX Awards, η Πειραιώς απέσπασε: