Deutsche Bank: Αισιοδοξία για τις ελληνικές τράπεζες, με νέες τιμές-στόχους ενόψει σταθερής βελτίωσης

Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των μεγάλων ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Deutsche Bank, με τον επενδυτικό οίκο να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία του χρηματοπιστωτικού κλάδου της χώρας μας.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank τονίζουν πως οι ελληνικές τράπεζες επιδεικνύουν ισχυρές επιδόσεις «στον τομέα της πιστωτικής δραστηριότητας, με την αύξηση των δανείων στην Ελλάδα να υπερβαίνει τα διψήφια ποσοστά, κυρίως λόγω της εταιρικής χρηματοδότησης που στηρίζεται σε χρόνια υποεπένδυσης».

Ακόμα, η Deutsche Bank αναφέρει πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιδείξει ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους και ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας, υποστηριζόμενες από την αύξηση των προμηθειών, την υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και τη μείωση των προβλέψεων.

Παράλληλα, αναφέρει πως οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να ξεχωρίζουν μεταξύ των ευρωπαϊκών ομολόγων τους «παρουσιάζοντας σταθερή βελτίωση σε τομείς όπου στο παρελθόν υστερούσαν, ιδίως στην ποιότητα του ενεργητικού και στα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ οι τρέχουσες αποτιμήσεις δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη πλήρως τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων αποδόσεων κεφαλαίου».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές του οίκου αναθεώρησαν ανοδικά τη σύσταση για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, από «Hold» σε «Buy», με την τιμή στόχο στα 15,3 ευρώ (από 13,4 ευρώ προηγουμένως).

Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τις Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank, με τις εξής τιμές-στόχους: