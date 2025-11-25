Eurobank Equities: Γιατί ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Μοτοδυναμική στα 3,70 ευρώ

Νέα τιμή στόχο στα 3,70 ευρώ από 3,5 ευρώ προηγουμένως με σύσταση «Αγορά» δίνει η Eurobank Equities για τη Μοτοδυναμική. Η νέα τιμή στόχος συνιστά περιθώριο ανόδου 37% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 2,7 ευρώ.



Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές Χριστιάνα Αρμπουνιώτη και Σταμάτης Δραζιώτης, η μετοχή της Mοτοδυναμικής έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους, συνεχίζοντας να υστερεί έναντι διεθνών ομοειδών εταιρειών που έχουν ανατιμηθεί τους τελευταίους μήνες. Στο περίπου 4,1x EV/EBITDA για το 2026e έναντι διαμέσου ομοειδών 4,4x–4,7x, η τρέχουσα αποτίμηση εξακολουθεί να ευνοεί το ανοδικό σενάριο.

«Η νέα τιμή στόχος μας στα 3,7/μετοχή (βάσει DCF με WACC 10,2%) τοποθετεί τη μετοχή στις 5x EV/EBITDA για το 2026e, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με την ομάδα συγκρίσιμων εταιρειών. Το ανοδικό περιθώριο στηρίζεται στην κλιμάκωση των νέων δραστηριοτήτων σε Toyota, NIO και FLIZZR, καθώς και στο δομικά χαμηλότερο προφίλ επενδύσεων και τη βελτιούμενη προοπτική ελεύθερων ταμειακών ροών μακροπρόθεσμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγούν, υιοθετήσαμε επίσης μια πιο συνετή επενδυτική προσέγγιση για τον στόλο της SIXT, ευθυγραμμισμένη με την έμφαση της διοίκησης στη συγκέντρωση δυνάμεων στα υφιστάμενα σημεία. Αυτό οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερες μεσοπρόθεσμες επενδύσεις στόλου σε σχέση με τις προηγούμενες παραδοχές μας, αντισταθμίζοντας τη μικρή υποβάθμιση των κερδών στο πλαίσιο της αποτίμησης. Με τη μετοχή ήδη να τιμολογεί ένα επιφυλακτικό σενάριο, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Buy, με νέα τιμή στόχο 3,70 ευρώ.

Οι προβλέψεις για τα έσοδα και τα κέρδη

Μετά την ισχυρή επίδοση του 9Μ’25, η οποία προσφέρει καλή ορατότητα για τις τάσεις του έτους, η χρηματιστηριακή προσάρμοσε τις προβλέψεις της, αυξάνοντας ελαφρώς την εκτίμηση για τα έσοδα αλλά μειώνοντας τις προσδοκίες για την κερδοφορία. Για το 2025e, πλέον αναμένει έσοδα €214,8 εκατ. (+9,6% σε ετήσια βάση), με την αύξηση των €5–15 εκατ. για την περίοδο 2025–27e να προέρχεται κυρίως από την κλιμάκωση των Toyota και NIO σε μια κατά τ’ άλλα ομαλοποιημένη αγορά.

Στην πλευρά των κερδών, ωστόσο, προβλέπει EBIT €16,4 εκατ. για το 2025e, ουσιαστικά αμετάβλητο σε ετήσια βάση και κατά περίπου €1,2 εκατ. χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή της Eurobank, καθώς το λιγότερο ευνοϊκό μίγμα πωλήσεων, οι μειωμένες πωλήσεις σε εταιρικούς στόλους και τα εφάπαξ κόστη λανσαρίσματος της NIO πιέζουν τα περιθώρια.



«Καθώς αυτοί οι παράγοντες επεκτείνονται και στο 2026–27e, αναθεωρήσαμε τις προβλέψεις EBIT προς τα κάτω κατά περίπου €1,5 εκατ. Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις μας για το EBIT υποδηλώνουν ακόμη περίπου 10% ετήσια ανάπτυξη το 2026–27e, με τα περιθώρια να διευρύνονται σταδιακά από 7,6% το 2025e σε περίπου 8,0% το 2027e», υποστηρίζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής.

Οι νέες δραστηριότητες και η μείωση του επενδυτικού προγράμματος

Όπως εκτιμά η Eurobank Equities, η Mοτοδυναμική εισέρχεται στην περίοδο 2025–26 με μια ευρύτερη και πιο κλιμακούμενη εμπορική πλατφόρμα, προσθέτοντας νέους οδηγούς ανάπτυξης στους κλάδους αυτοκινήτου και κινητικότητας.



Η ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Toyota ξεκίνησε ισχυρότερα απ’ ό,τι αναμενόταν και συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη υπεραπόδοση της Porsche, ενώ η εισαγωγή των NIO και Firefly προσφέρει πρόσβαση τόσο στην premium όσο και στη μαζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, υποστηριζόμενη από τη διαφοροποιημένη τεχνολογία ανταλλαγής μπαταριών.



Παράλληλα, η FLIZZR ενισχύει τη θέση του Ομίλου στην τουριστική κινητικότητα μέσα από ένα μοντέλο χαμηλού capex βασισμένο σε διατηρούμενα οχήματα της Sixt.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις σε στόλο από το 2019, η Μοτοδυναμική αναπτύχθηκε χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον ισολογισμό της, με καθαρό χρέος/EBITDA στο 1,9x το 2025e. Ο επενδυτικός κύκλος κορυφώνεται το 2025, καθώς η στρατηγική της Sixt μετατοπίζεται προς τη συγκέντρωση του υφιστάμενου δικτύου και τη μεγαλύτερη χρήση διατηρούμενων οχημάτων για τη στήριξη της FLIZZR.



Έπειτα από περίπου €25 εκατ. καθαρό capex στόλου το 2025e (που επηρεάζεται και από χαμηλότερες εκποιήσεις οχημάτων), πλέον η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσες ετήσιες επενδύσεις περίπου €13 εκατ. μεσοπρόθεσμα (έναντι περίπου €18 εκατ. προηγουμένως).



Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ξεκάθαρη καμπή στο Free Cash Flow από το 2026, λόγω μειωμένων επενδύσεων σε στόλο και σταθερών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.



Σε αυτό το πλαίσιο, και η μόχλευση αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, με καθαρό χρέος/EBITDA να τείνει προς περίπου 1,2x έως το 2028e.