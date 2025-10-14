Citi: Κέρδη 3,8 δισ. δολάρια στο γ' τρίμηνο, με αύξηση 16% - Στα 2,1 δισ. τα κέρδη στον τραπεζικό τομέα

Η Citigroup ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της για το γ' τρίμηνο, καθώς όλα τα τμήματά της σημείωσαν ρεκόρ εσόδων.

Οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν αύξηση περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Τρίτη.

Τα καθαρά έσοδα της Citi για το τρίμηνο που αναφέρθηκε αυξήθηκαν κατά 16% σε 3,8 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23% σε 1,86 δολάρια.



Η αύξηση των κερδών σημειώθηκε ακόμη και μετά την καταγραφή από την Citi ζημιών ύψους 726 εκατ. δολαρίων, που προέκυψαν από την πώληση του 25% των μετοχών της μεξικανικής θυγατρικής της Banamex.

Τα έσοδα του τραπεζικού τομέα της Citi αυξήθηκαν κατά 31,3% στα 2,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των πέντε τμημάτων της.

Οι παγκόσμιες συναλλαγές αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ωθούμενες από την ισχυρή αύξηση των μεγάλων συναλλαγών που ώθησαν τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι μεγάλες συναλλαγές σε παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν στα 1,26 τρισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα της Citi από τις αγορές αυξήθηκαν κατά 16,7% στα 5,6 δισ. δολάρια το τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή απόδοση των σταθερών εισοδημάτων.

Τα έσοδα της μονάδας υπηρεσιών της αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ ο τομέας της διαχείρισης περιουσίας, ένας βασικός τομέας ανάπτυξης για την τράπεζα, σημείωσε άνοδο 10%. Η αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας υποστηρίχθηκε εξίσου από τις ισχυρές επιδόσεις της Citigold και της ιδιωτικής τράπεζας.

Οι μετοχές της Citi έχουν σημειώσει άνοδο 36,5% το 2025, σε σύγκριση με την άνοδο 28,5% της JPMorgan και 12,4% της Wells Fargo. Ο τραπεζικός δείκτης KBW έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 15% από την αρχή του έτους.