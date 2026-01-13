Όταν η Meta ανακοίνωσε πέρυσι τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, κατέστησε σαφές ότι σχεδίαζε να επενδύσει επιθετικά στην ανάπτυξη υποδομών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη κορυφαίων υποδομών AI θα αποτελέσει βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία των καλύτερων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και εμπειριών προϊόντων», είχε δηλώσει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Σούζαν Λι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, πλέον, ο τεχνολογικός «κολοσσός» φαίνεται να υλοποιεί αυτή τη δέσμευση. Τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ανακοίνωσε την έναρξη του Meta Compute, μιας νέας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει δραστικά το ενεργειακό της αποτύπωμα τα επόμενα χρόνια.

«Η Meta σχεδιάζει να κατασκευάσει δεκάδες γιγαβάτ μέσα σε αυτή τη δεκαετία και εκατοντάδες γιγαβάτ – ή και περισσότερα – σε βάθος χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιάσουμε, θα επενδύσουμε και θα συνεργαστούμε για την οικοδόμηση αυτής της υποδομής θα αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ σε ανάρτησή του στο Threads.

Για λόγους σύγκρισης, ένα γιγαβάτ αντιστοιχεί σε ένα δισεκατομμύριο βατ ηλεκτρικής ισχύος. Η ενεργοβόρα φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης σημαίνει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να αυξηθεί εκθετικά την επόμενη δεκαετία — από 5 γιγαβάτ σε 50, σύμφωνα με μία εκτίμηση.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε ότι τρία στελέχη θα ηγηθούν της νέας πρωτοβουλίας Meta Compute: ο Σάντος Τζαναρντάν, επικεφαλής παγκόσμιων υποδομών, θα αναλάβει την τεχνική αρχιτεκτονική και τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων.

Ο Ντάνιελ Γκρος θα ηγηθεί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής δυναμικότητας και των συνεργασιών, ενώ η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ θα αναλάβει τη συνεργασία με κυβερνήσεις για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των υποδομών της Meta.

Η κούρσα για τη δημιουργία υποδομών cloud έτοιμων να υποστηρίξουν Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που ανακοινώθηκαν πέρυσι έδειξαν ότι και οι ανταγωνιστές της Meta έχουν παρόμοιες φιλοδοξίες.