TSMC: Σε χαμηλό άνω του 1,5 έτους οι πωλήσεις τον Οκτώβριο - Επιβράδυνση στη ζήτηση της AI; 

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ανακοίνωσε κάμψη των εσόδων και των πωλήσεων της για τον Οκτώβριο, σε ένα σημάδι που μπορεί να φανερώνει επιβράδυνση της ζήτησης για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως ανακοίνωσε η TSMC, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, οι αναλυτές αναμένουν πως οι πωλήσεις της εταιρείας θα παρουσιάσουν ετήσια άνοδο 27,4% για το τρέχον τρίμηνο.

Οι μετοχές των παγκόσμιων τεχνολογικών εταιρειών υπέστησαν μεγάλη πτώση την περασμένη εβδομάδα, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου, με τους διευθύνοντες συμβούλους της Wall Street να προειδοποιούν για μια καθυστερημένη διόρθωση της αγοράς.

Ωστόσο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου παραμένουν αισιόδοξοι για την ανάπτυξη που θα φέρει η AI.

Η Meta , η Alphabet, η Amazon και η Microsoft θα δαπανήσουν συνολικά περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης το επόμενο έτος, μια αύξηση 21% από το 2025, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ηγετική τους θέση στον αγώνα των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία είναι ο κύριος προμηθευτής τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλες εταιρείες, δήλωσε το Σάββατο ότι η επιχείρησή του «αναπτύσσεται μήνα με το μήνα, γίνεται όλο και πιο ισχυρή».