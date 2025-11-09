Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας από αύριο - Οι εναλλακτικές για τις μετακινήσεις - Στην τελική ευθεία η επέκταση προς Καλαμαριά

Την ίδια ώρα, ο ΟΑΣΘ θέτει σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αυξημένων αναγκών μετακίνησης που θα προκύψουν, λόγω της προσωρινής λειτουργίας του Μετρό. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δρομολόγηση μιας νέας λεωφορειακής γραμμής, την ενίσχυση τριών υφιστάμενων γραμμών, καθώς και τη δημιουργία άμεσης ομάδας δράσης, η οποία αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες του Οργανισμού οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες δρομολόγησης λεωφορείων. Επιπλέον, η Τροχαία Θεσσαλονίκης βρίσκεται επί ποδός, για να υπάρχει αστυνόμευση στους δρόμους και καλή ροή στην κυκλοφορία.

Διαρκής κυκλοφορία



Στο πλαίσιο των δοκιμών που θα γίνονται στο Μετρό, συρμοί θα πηγαινοέρχονται διαρκώς από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Μίκρα -όπου βρίσκεται ο τελευταίος σταθμός της επέκτασης- και αντίστροφα. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για να «κουμπώσει» και να ενσωματωθεί η νέα γραμμή στο σύστημα, καθώς απαιτείται συναρμογή των συστημάτων της βασικής γραμμής με τη γραμμή της Καλαμαριάς.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.