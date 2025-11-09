Alpha Lavender: Το πολυλειτουργικό αγρόκτημα που «ανθίζει» στο Μεσημέρι – Από την ελληνική λεβάντα στις εξαγωγές και τον αγροτουρισμό

Η Alpha Lavender, μία αναπτυσσόμενη οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το Μεσημέρι του Δήμου Θερμαϊκού, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ξεχωριστά παραδείγματα ελληνικής αγροτικής και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Με εμπειρία άνω των 20 ετών στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών και παραγωγή αιθέριων ελαίων, η καθετοποιημένη εταιρεία του Χάρη Παυλίδη εξελίσσεται σε ένα διεθνές σημείο αναφοράς. Το 2025 χαρακτηρίστηκε επίσημα ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα στη Βόρεια Ελλάδα λαμβάνοντας το σχετικό σήμα, ένα επισκέψιμο «κρυμμένο αξιοθέατο» κοντά στη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει την παραγωγή, την εκπαίδευση και την εμπειρία του αγροτουρισμού.

