Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: Το μέλλον για μια βιώσιμη γεωργία στην Ελλάδα

Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να προβλέπεται να φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια έως το 2050, ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει ακραίες καιρικές συνθήκες, αυξάνοντας την ανάγκη καλλιέργειας σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Ως αποτέλεσμα, τα θερμοκήπια όχι μόνο έχουν αυξηθεί σε αριθμό, αλλά έχουν επίσης βελτιωθεί σημαντικά σε απόδοση και τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.