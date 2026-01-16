Το TikTok αυστηροποιεί τους ελέγχους ηλικίας στην ΕΕ εν μέσω αυξανόμενων ρυθμιστικών πιέσεων

Το TikTok θα αρχίσει τις επόμενες εβδομάδες να εφαρμόζει σε όλη την Ευρώπη νέα τεχνολογία εντοπισμού ηλικίας, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters, καθώς η πλατφόρμα που ανήκει στην ByteDance δέχεται αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις για τον καλύτερο εντοπισμό και την αφαίρεση λογαριασμών που ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Συγκεκριμένα, το σύστημα, το οποίο δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα, ακολουθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους στην Ευρώπη.

Αναλύει πληροφορίες προφίλ, αναρτημένα βίντεο και συμπεριφορικά δεδομένα, προκειμένου να προβλέψει αν ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε ανήλικο. Οι λογαριασμοί που επισημαίνονται από την τεχνολογία δεν θα απενεργοποιούνται αυτόματα, αλλά θα εξετάζονται από εξειδικευμένους συντονιστές, σύμφωνα με την TikTok.

Ρυθμιστικός έλεγχος

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας έρχεται την ώρα που οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, υπό το πρίσμα των αυστηρών κανόνων προστασίας δεδομένων, εν μέσω ανησυχιών ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι είναι είτε αναποτελεσματικές είτε υπερβολικά παρεμβατικές.

Η Αυστραλία επέβαλε πέρυσι την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο πιέζει για την επιβολή ηλικιακών ορίων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Δανία επιδιώκει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε στην αφαίρεση χιλιάδων επιπλέον λογαριασμών παιδιών κάτω των 13 ετών.

Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες, δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος τρόπος επιβεβαίωσης της ηλικίας ενός ατόμου χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του, ανέφερε η TikTok.

Για τις ενστάσεις κατά αποκλεισμών λογαριασμών, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τεχνολογία εκτίμησης ηλικίας μέσω προσώπου από τον πάροχο επαλήθευσης Yoti, καθώς και ελέγχους μέσω πιστωτικής κάρτας και επίσημων κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης.

Η Meta χρησιμοποιεί επίσης την Yoti για την επαλήθευση της ηλικίας χρηστών στο Facebook.

Η πλατφόρμα του TikTok δήλωσε ότι η νέα τεχνολογία σχεδιάστηκε ειδικά για την Ευρώπη, ώστε να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις της περιοχής. Κατά την ανάπτυξή της, η εταιρεία συνεργάστηκε με την Ireland Data Protection Commission, την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ για την TikTok.

Οι Ευρωπαίοι χρήστες θα ενημερωθούν καθώς η τεχνολογία θα τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή, ανέφερε η εταιρεία.