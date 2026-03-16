TechFuse: Μια σύγχρονη πλατφόρμα καινοτομίας για την Ήπειρο

Το τρίτο συνέδριο καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, το TechFuse, ξεκινά την προσεχή Πέμπτη, 19 Μαρτίου, στον πολιτιστικό χώρο “Δημήτρης Χατζής” στα Ιωάννινα. Όπως κάθε χρόνο έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ Κόμβος Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας (Κόμβος) μαζί με την κοινότητα ψηφιακών νομάδων C.Ioannina. \

O Αlexander Kritikos, Διευθυντής Ερευνών του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου θα κλείσει το φετινό συνέδριο

Για τρεις ημέρες, η πρωτεύουσα της Ηπείρου θα φιλοξενήσει περισσότερους από 40 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με θεματικές που κινούνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη οικοσυστημάτων και τη σύγχρονη παραγωγή πολιτισμού.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε πως “το Συνέδριο Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πολιτισμού, τείνει πλέον να γίνει θεσμός για την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Πρόκειται για συνέδριο που αναδεικνύει το υψηλό επιστημονικό δυναμικό της περιοχής μας, διευρύνοντας τους ορίζοντες της Περιφέρειας, ώστε μέσω της καινοτομίας, της συμμετοχικότητας και της σύμπραξης φορέων, να βρεθούν λύσεις για τις σύγχρονες αστικές προκλήσεις.”.

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, σημείωσε ότι “τα Ιωάννινα τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται σε έναν δυναμικό κόμβο γνώσης, καινοτομίας και δημιουργικότητας. Το TechFuse αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει κοντά την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό, δημιουργώντας έναν γόνιμο χώρο ανταλλαγής ιδεών και συνεργασιών. Για τον Δήμο Ιωαννιτών, η φιλοξενία τέτοιων διοργανώσεων ενισχύει το προφίλ της πόλης ως σύγχρονου κέντρου εξωστρέφειας και καινοτομίας”.

Ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του 3ου TechFuse, και διαχρονικός εταίρος, είναι η Τράπεζα Ηπείρου. “Στην Τράπεζα Ηπείρου αντιλαμβανόμαστε την καινοτομία ως στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης, που υπερβαίνει την τεχνολογία και ενσωματώνει την ικανότητα ανθρώπων και φορέων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Το TechFuse αποτελεί παράδειγμα ενός οικοσυστήματος που εξελίσσεται με βάση τη συνεργασία, τη συστηματική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη συμμετοχή της νέας γενιάς σε τομείς υψηλής τεχνολογικής και επιχειρηματικής αξίας. Η Τράπεζα Ηπείρου θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ψηφιακή και επιχειρηματική αναβάθμιση της περιοχής και συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών για την τοπική και την εθνική οικονομία”, εξήγησε ο κ. Γιάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου.

Επίσης, φέτος το TechFuse εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Eurobank και τον επιχειρηματικό επιταχυντή egg της Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση του συνεδρίου με το εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η Ρούλα Μπαχταλιά, Head of Venture Banking της Eurobank, δήλωσε: “Η συνεργασία της Eurobank και του επιχειρηματικού επιταχυντή egg με το TechFuse επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση για την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Μέσα από στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, εξειδικευμένη υποστήριξη και ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά, στηρίζουμε έμπρακτα τη νεοφυή επιχειρηματικότητα σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Πρωτοβουλίες όπως το TechFuse ενισχύουν τη σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή γνώση και συμβάλλουν στην ανάδειξη των Ιωαννίνων ως αναδυόμενου κόμβου τεχνολογίας και δημιουργίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.”

Ο Τάσος Κούτλας, συν-ιδρυτής του Κόμβου Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, επισήμανε το γενικότερο αποτύπωμα μέχρι στιγμής του TechFuse και περιέγραψε τις προοπτικές του. “Το TechFuse τα δύο προηγούμενα χρόνια φιλοξένησε 141 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υλοποίησε οχτώ κοινωνικές-εκπαιδευτικές δράσεις με 305 ωφελούμενους, πρόβαλε την Ήπειρο στο εξωτερικό, κέρδισε ένα βραβείο για την οπτική του ταυτότητα στα Γερμανικά βραβεία ντιζάιν και το κυριότερο καλλιέργησε τη νέα γενιά της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Ουσιαστικά, αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα που συνδέει αποτελεσματικά την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία με σκοπό να εξελίξει τα Ιωάννινα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, βοηθώντας στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής περιφέρειας”.

Στρατηγικές συνεργασίες

Στο συνέδριο θα παρευρεθεί και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Ζαν-Λικ Λαβό, καθώς φέτος υπάρχει στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και του TechFuse. Συγκεκριμένα, το Γαλλικό Ινστιτούτο υποστηρίζει την παρουσία των ομιλητών κ. Ζαντ Μπουσεμί, Αναπληρωτή Διευθυντή του Μουσείου Μουσικής της Philharmonie, και του κ.Βαλεντάν Σμιτ, συν-ιδρυτή της γαλλικής νεοφυούς επιχείρησης Ask Mona. “Πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης υποστηρίζει φέτος δυναμικά το συνέδριο TechFuse στα Ιωάννινα. Η συμμετοχή των δύο διακεκριμένων Γάλλων ομιλητών αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Ινστιτούτου με τους διοργανωτές του TechFuse, με στόχο την ανάδειξη της γαλλικής τεχνογνωσίας και της καινοτομίας στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης”, σημείωσε ο κ. Ζαν-Λικ Λαβό.

Επίσης, ο Κόμβος, υπηρετώντας ένα μοντέλο ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύωσης, στο 3ο TechFuse συνεργάζεται για πρώτη φορά και με την Endeavor Greece, η οποία είναι ένας εκ των υποστηρικτών του συνεδρίου. “Τα Ιωάννινα έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό κόμβο τεχνολογικού ταλέντου, προσελκύοντας εταιρείες, ερευνητικές ομάδες και νέους επαγγελματίες. Πρωτοβουλίες όπως το TechFuse αναδεικνύουν τη δυναμική του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος στην περιφέρεια και συνδέουν το τοπικό οικοσύστημα με διεθνείς ιδρυτές και επενδυτές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του. Στην Endeavor Greece πιστεύουμε ότι τα Ιωάννινα - και κάθε γωνιά της Ελλάδας - μπορούν να αναδείξουν τους επιχειρηματίες που θα γράψουν τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας των επόμενων χρόνων και είμαστε εδώ για να τους υποστηρίξουμε”, ανέφερε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Regional Managing Director Ευρώπης και Managing Director της Endeavor Greece.

Τέσσερις παράλληλες δράσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο TechFuse θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις δέκα το πρωί στον χώρο ανοιχτής καινοτομίας C.Ioannina, ο Κόμβος σε συνεργασία με τη Marketing Greece διοργανώνει ένα τρίωρο σεμινάριο με τίτλο “Από την ψηφιακή καινοτομία στην ανθεκτικότητα των προορισμών”. Συμμετέχοντες θα είναι οι αντιδήμαρχοι τουρισμού της Ηπείρου όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας και αρμόδιος για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, κ. Στράτος Ιωάννου. Βασικές θεματικές του εργαστηρίου θα είναι τα σύγχρονα εργαλεία και η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο του τουρισμού, οι στρατηγικές συνεργασίες αλλά και οι ταξιδιωτικές τάσεις για την Ήπειρο.

Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, δήλωσε σχετικά ότι “στη Marketing Greece πιστεύουμε ότι η συζήτηση και η δικτύωση είναι τα εργαλεία που χαρτογραφούν τα επόμενα βήματά. Στο εργαστήριο θα μοιραστούμε εμπειρίες, θα μάθουμε από τους συνομιλητές μας και θα επενδύσουμε στους δεσμούς συνεργασίας μας. Κοινός στόχος όλων είναι να ενισχύσουμε τον προορισμό μέσα από τον διαμοιρασμό γνώσης, την επικοινωνία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης ως έναν δυναμικό πυλώνα υποστήριξης, δημιουργίας και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης”.

Την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ) μαζί με τον Κόμβο θα διοργανώσουν ένα ανοιχτό σεμινάριο για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι αφενός οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Α.Τ., αφετέρου να γνωρίσουν τα εργαλεία ανάπτυξης κι εξέλιξης που προσφέρει η τράπεζα. “Το TechFuse αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τη σύνδεση της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και συμβάλλει στη δυναμική ανάπτυξη των τοπικών οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στηρίζει ενεργά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς πρωτοβουλίες, προσφέροντας σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παρουσία μας στο TechFuse επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την καινοτομία και την εξωστρέφεια σε κάθε περιφέρεια της χώρας”, υπογράμμισε η κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.

Εκτός από τα σεμινάρια, τη φετινή χρονιά θα υλοποιηθούν και δυο θεματικές δράσεις με τίτλο “Τech & Tastes” και “Tech & Tunes”. Η πρώτη έχει στόχο να φέρει τους επισκέπτες πιο κοντά στην τοπική γαστρονομία της Ηπείρου: 11 εστιατόρια στην Ήπειρο θα προσφέρουν μενού σε προνομιακές τιμές (25, 35, 45€) και τρία οινοποιεία πιο οικονομικά κρασιά. Στόχος είναι να συνδεθεί η τεχνολογία με την εστίαση και τον τουρισμό, δημιουργώντας ένα ισχυρό, μακροπρόθεσμο δίκτυο προβολής και ανάδειξης της τοπικής κουλτούρας. Η δράση θα διαρκέσει από την Πέμπτη 19 Μαρτίου μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου και υποστηρίζεται από τον Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝΔΟΣ, την PwC, τα οινοποιεία Γκλίναβος, Κατώγι Αβέρωφ και Ζοίνος, και από το σχεδιαστικό γραφείο i-frame.

Η δεύτερη περιλαμβάνει μια μουσική παράσταση με τίτλο “Είστε ζωύφια”, ένα έργο του Παύλου Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Μουσική Επικοινωνία και Τεχνολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έργο, αφιέρωμα στον συγγραφέα Λίου Σίξιν, προβληματίζεται πάνω σε ζητήματα δημιουργίας, αυθεντικότητας και εξουσίας στην μουσική τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, στο πλαίσιο του πολιτιστικού πυλώνα των δράσεων, εντάσσεται και η συνεργασία με τo Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας “Photometria”. Συγκεκριμένα, στον χώρο του συνεδρίου θα εκτίθενται βραβευμένες φωτογραφίες από τον διαγωνισμό του 2024 με τίτλο “Constructed Realities”.

“Για όλους εμάς που εργαζόμαστε εξ αποστάσεως και συναντιόμαστε στον ανοιχτό χώρο καινοτομίας C.Ioannina το TechFuse είναι μια μεγάλη ευκαιρία δικτύωσης. Ενισχύεται και διευρύνεται η κοινότητα των ψηφιακών νομάδων, γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα τον τόπο μέσω των πολλαπλών δράσεων, όπως το Tech & Tastes, και το σημαντικότερο, προκύπτουν ευκαιρίες συνεργασίας. Για αυτό άλλωστε στηρίζουμε εθελοντικά το συνέδριο, όπως άλλωστε κάνουμε με όλες τις κοινωνικές μας πρωτοβουλίες”, προσθέτει η Ειρήνη Μαραγκού, υπεύθυνη λειτουργίας του χώρου ανοιχτής καινοτομίας C.Ioannina.

Γενικότερα, το TechFuse τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τις εταιρείες Eurobank, Τράπεζα Ηπείρου, Εndeavor Greece, Snappi και Γιολδάσης, ενώ έχει για χορηγό επικοινωνίας το News247.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από ελληνικά σε αγγλικά και το αντίστροφο.

Για δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο δείτε εδώ: techfuse.gr