ByteDance: «Φρένο» στην κυκλοφορία του Seedance 2.0 μετά τις αντιδράσεις

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση υποχώρησης προχώρησε η ByteDance, καθώς αποφάσισε να «παγώσει» την παγκόσμια διάθεση του νέου της μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για παραγωγή βίντεο, Seedance 2.0.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Information, η εταιρεία αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τη στρατηγική της μετά την έντονη πολεμική που δέχθηκε από τη βιομηχανία του θεάματος.

Το Seedance 2.0 έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην αγορά της Κίνας τον περασμένο Φεβρουάριο, προκαλώντας δέος αλλά και τρόμο για τις δυνατότητές του.

Βίντεο που δημιουργήθηκαν από το μοντέλο και έγιναν viral –όπως μια ρεαλιστική σκηνή μάχης μεταξύ του Tom Cruise και του Brad Pitt– πυροδότησαν θύελλα αντιδράσεων στο Χόλιγουντ, με κορυφαίους σεναριογράφους να δηλώνουν χαρακτηριστικά πως «το παιχνίδι τελείωσε για εμάς».

Η αντίδραση των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο ήταν ακαριαία, καθώς η Disney ηγήθηκε της νομικής αντεπίθεσης, με τους δικηγόρους της να κατηγορούν την ByteDance για «ψηφιακή λεηλασία» (virtual smash-and-grab) της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το μοντέλο εκπαιδεύτηκε παράνομα σε υλικό που προστατεύεται από copyright, χωρίς καμία άδεια ή αποζημίωση προς τους δημιουργούς.

Αντιμέτωπη με μια βροχή εξωδίκων, η ByteDance είχε υποσχεθεί αρχικά την ενσωμάτωση ισχυρότερων δικλείδων ασφαλείας. Ωστόσο, καθώς η προγραμματισμένη ημερομηνία για το παγκόσμιο λανσάρισμα στα μέσα Μαρτίου πλησίαζε, η εταιρεία έκρινε πως το νομικό ρίσκο παραμένει απαγορευτικό.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ομάδες μηχανικών και οι νομικοί σύμβουλοι της ByteDance εργάζονται πλέον πυρετωδώς για να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές περιπέτειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη συνολική δραστηριότητα της εταιρείας στη Δύση.

Μέχρι στιγμής, η ByteDance δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό των πληροφοριών.