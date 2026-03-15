Στις προσπάθειες που γίνονται στην Ευρώπη για ένα ιδιωτικό μικροδίκτυο που θα τροφοδοτηθεί τα data centers που απαιτούνται για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε πρόσφατα το CNBC.

Σημειώνεται πως η Ευρώπη έχει υπολογίσει πως οι επενδύσεις που θα χρειαστούν στην ΕΕ για την AI ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,2 τρισ. ευρώ μέχρι το 2040.

Εν μέσω των ρυθμιστικών εμποδίων που παρουσιάζονται, ορισμένες εταιρείες στρέφονται προς αξιοποίηση δικών τους πηγών ενέργειας, όπως το data center που λειτουργεί από την εταιρεία ανάπτυξης ψηφιακής υποδομής Pure Data Centre Group έξω από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Το κέντρο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το πρώτο βήμα της ηπείρου προς ένα οικοσύστημα που τροφοδοτείται από ιδιωτικές πηγές.

Το CNBC σημειώνει ότι το εν λόγω κέντρο χρησιμοποιεί μικροδίκτυα (microcrid), τα τοπικά ενεργειακά συστήματα που μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στις ΗΠΑ, όπου η «έκρηξη» των data center σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα όπως το Τέξας και η Βιρτζίνια έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανάγκη για την εκτός δικτύου ηλεκτρική ενέργεια.

Η AVK και η Pure DC αναφέρουν ότι η εγκατάστασή τους στο Δουβλίνο είναι το πρώτο κέντρο δεδομένων στην Ευρώπη που λειτουργεί με ενεργό μικροδίκτυο.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αυτά τα συστήματα παρουσιάζουν και προκλήσεις. Τα ρυθμιστικά εμπόδια θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη, και η μακροπρόθεσμη επιτυχία των μικροδικτύων εξαρτάται πιθανώς από το αν οι πηγές ενέργειας τους είναι τόσο αξιόπιστες όσο και βιώσιμες.

Ξεπερνώντας το μορατόριουμ

Η Ιρλανδία είναι μία από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις νέες αιτήσεις για data center, καθώς οι εγκαταστάσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης ασκούν πίεση στο εθνικό δίκτυο. Οι εγκαταστάσεις κατανάλωσαν το εντυπωσιακό 22% της ηλεκτρικής ενέργειας της μικρής χώρας το 2024.

Ωστόσο, στα τέλη του 2025, οι ιρλανδικές αρχές χαλάρωσαν το μορατόριουμ.

Όλα τα νέα data center που συνδέονται με το δίκτυο πρέπει πλέον να παρέχουν διαθέσιμη ισχύ — ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του εθνικού δικτύου — ή να έχουν την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας. Πρέπει επίσης να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% της ετήσιας ζήτησης από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ιρλανδία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει η ρυθμιστική αρχή της χώρας (CRU).

«Η εναλλακτική λύση στην Ιρλανδία ήταν να περιμένουμε, κυριολεκτικά να περιμένουμε για άγνωστο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο δίκτυο, και ακόμα και σήμερα δεν είναι δυνατή η σύνδεση. Έτσι, η δημιουργία ενός μικροδικτύου μας επέτρεψε να προχωρήσουμε το έργο μας», δήλωσε η πρόεδρος της Pure DC, Νταν Τσιλντς.

Το κέντρο δεδομένων του Δουβλίνου, το οποίο μπορεί να εκτελεί τόσο φορτία εργασίας cloud όσο και AI, έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 110 μεγαβάτ. Η συνολική προβλεπόμενη επένδυση στην εγκατάσταση ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ .

Η εγκατάσταση τροφοδοτείται επί του παρόντος από κινητήρες φυσικού αερίου με δυνατότητα μετάβασης σε υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο (HVO). Η εγκατάσταση έχει επίσης δοκιμάσει το βιομεθάνιο ως πηγή ενέργειας.

Εάν το κέντρο δεδομένων του Δουβλίνου εξασφαλίσει τελικά σύνδεση με το δίκτυο, θα είναι σε θέση να προσφέρει διαθέσιμη ισχύ και να παρέχει έως και 20 MW αποθήκευσης σε μπαταρίες.