CNBC: Η «έκρηξη» της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτοξεύει την αγορά πιστώσεων άνθρακα

Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναδιαμορφώνει βίαια και τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, καθώς οι κολοσσοί της Silicon Valley, στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν τις ενεργοβόρες υποδομές που απαιτεί η «κούρσα εξοπλισμών» της AI, στρέφονται μαζικά στην αγορά πιστωτικών μορίων άνθρακα (carbon credits), σε μια προσπάθεια να διασώσουν τις δεσμεύσεις τους για κλιματική ουδετερότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας διαχείρισης πιστώσεων Ceezer που αναλύθηκαν για το CNBC, οι «Big Tech» (Amazon, Google, Meta, Microsoft) έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις αγορές πιστώσεων μόνιμης αφαίρεσης άνθρακα από το 2022, όταν η κυκλοφορία του ChatGPT έθεσε την AI στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Η άνοδος είναι εκρηκτική καθώς από τις μόλις 14.200 πιστώσεις το 2022, οι αγορές εκτινάχθηκαν στα 11,9 εκατομμύρια το 2023. Η τάση συνεχίστηκε με αυξητικούς ρυθμούς, καταγράφοντας άνοδο 104% το 2024 και 181% το 2025, φτάνοντας τις 68,4 εκατομμύρια πιστώσεις. Κάθε πίστωση αντιπροσωπεύει έναν μετρικό τόνο διοξειδίου του άνθρακα που αφαιρείται από την ατμόσφαιρα.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία μιας και οι τέσσερις εταιρείες αναμένεται να δαπανήσουν φέτος περί τα 700 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη της ΤΝ. Η κατασκευή γιγαντιαίων data centers που απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού για ψύξη, καθιστά τον στόχο του «καθαρού μηδενός» (net-zero) πρακτικά αδύνατο χωρίς την αγορά αντισταθμιστικών οφελών.

Το «παράδοξο» της βιωσιμότητας

Η Microsoft αναδεικνύεται σε ηγέτη της συγκεκριμένης αγοράς, με την επικεφαλής βιωσιμότητας της εταιρείας, Melanie Nakagawa, να δηλώνει πως οι αγορές αυτές στέλνουν ένα «σήμα ζήτησης» που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αφαίρεσης άνθρακα.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν στερείται κριτικής καθώς αναλυτές επισημαίνουν ότι η μαζική αγορά πιστώσεων ενδέχεται να λειτουργεί ως «προπέτασμα καπνού», επιτρέποντας στις εταιρείες να συνεχίσουν την επέκτασή τους χωρίς να επιλύουν το δομικό πρόβλημα της ενεργειακής τους εξάρτησης.

«Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία τους να χτίσουν κάτι καλύτερο και στην ανάγκη τους για γρήγορη ανάπτυξη», σημειώνουν ειδικοί της αγοράς.