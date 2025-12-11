Συμφωνία μεταξύ OpenAI και Disney, η οποία θα επιτρέψει τη χρήση των χαρακτήρων της στην πλατφόρμα IA Sora

Η OpenAI και η Disney ανακοίνωσαν σήμερα πως σύναψαν μια συμφωνία που θα επιτρέπει τη χρήση των χαρακτήρων του ομίλου στο Sora, την πλατφόρμα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα ισχυρό μήνυμα για το οικοσύστημα περιεχομένων της AI.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, η Disney θα πάρει ένα μερίδιο από το κεφάλαιο της OpenAI ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και θα λάβει χρηματοπιστωτικά παράγωγα (warrants) που θα της επιτρέπουν να αποκτήσει σε μεταγενέστερο χρόνο μετοχές της δημιουργού του ChatGPT.