Συμφωνία για το TikTok: Σε αμερικανικά «χέρια» ο αλγόριθμος - Χωρίς μερίδιο η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία για την πώληση της αμερικανικής μονάδες του TikTok έδωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας σε δημοσιογράφους των ΜΜΕ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει την εκτελεστική εντολή για το deal αργότερα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Πρόσθεσε πως το «πάγωμα» της πλατφόρμας στις ΗΠΑ θα παραταθεί για επιπλέον 20 μέρες και είπε πως η (κινεζική μητρική του TikTok) Bytedande θα διατηρήσει μετοχικό κεφάλαιο κάτω του 20% στη νέα εταιρεία.

Ακόμα, ο συνεργάτης του Τραμπ ανέφερε πως ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το TikTok υπό τους όρους της συμφωνίας θα περάσει στα χέρια αμερικανικής οντότητας.

Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως η Κίνα θα εγκρίνει τη συμφωνία, ενώ υποστηρίζει επιπλέον πως δεν είναι προγραμματισμένες νέες συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για το deal.

Η ίδια πηγή υποστήριξε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα έχει μετοχικό κεφάλαιο της νέας επιχειρηματικής οντότητας που θα δημιουργηθεί για τη λειτουργία της αμερικανικής πλατφόρμας.

Ο πλήρης κατάλογος των επενδυτών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά θα περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες όπως η Oracle και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Λάκλαν Μέρντοχ και οι επιχειρηματίες Λάρι Έλισον και Μάικλ Ντελ θα συμμετάσχουν ως Αμερικανοί επενδυτές σε μια προτεινόμενη συμφωνία για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκτελεστική εντολή του Τραμπ θα περιλαμβάνει μια νέα παύση 120 ημερών στην εφαρμογή του νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές και στην ByteDance να ολοκληρώσουν τη συμφωνία