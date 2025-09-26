Στα 14 δισ. δολάρια η αξία της νέας εταιρείας του TikTok στις ΗΠΑ - Η συμφωνία με την ByteDance

Η κινεζική ByteDance -μητρική του TikTok- ετοιμάζεται να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για πώληση της αμερικανικής πλατφόρμας της, μετέδωσε την Παρασκευή το κινεζικό LatePost.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των αμερικανικών λειτουργιών της ByteDance, η νέα εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δραστηριότητες branding και τη διασύνδεση με τις διεθνείς δραστηριότητες.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα με το σχέδιο που προβλέπει να πωληθεί το αμερικανικό «κομμάτι» του TikTok σε Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα αμερικανική εταιρεία θα αποτιμηθεί σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έθεσε την τιμή της δημοφιλούς εφαρμογής σύντομων βίντεο πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών.

Η εξέλιξη αποτελεί πρόοδο στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων του TikTok στις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να διευκρινιστούν πολλές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η αμερικανική οντότητα θα χρησιμοποιήσει το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της TikTok, τον αλγόριθμο συστάσεων της.

«Υπήρξε κάποια αντίσταση από την κινεζική πλευρά, αλλά το βασικό που θέλαμε να επιτύχουμε ήταν να διατηρήσουμε τη λειτουργία του TikTok, αλλά και να διασφαλίσουμε την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων των Αμερικανών, όπως απαιτείται από το νόμο», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Το σχέδιο αναφέρει ότι ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί και θα παρακολουθείται από τους συνεργάτες ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας, ενώ η λειτουργία του αλγορίθμου θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της νέας κοινοπραξίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, ο Ρούπερτ Μέρντοχ, επίτιμος πρόεδρος της Fox Corp, ιδιοκτήτριας του Fox News, και εκδότης εφημερίδων της News Corp, και «πιθανώς τέσσερις ή πέντε επενδυτές παγκόσμιας κλάσης» θα συμμετάσχουν στη συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανέφερε πώς κατέληξε στην αποτίμηση των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ByteDance, εκτιμά την αξία της σε περισσότερα από 330 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών των εργαζομένων της.

Το TikTok συνεισφέρει ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Wedbush Securities, Νταν Άιβς, το TikTok εκτιμάται ότι αξίζει 30 έως 40 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς τον αλγόριθμο, από τον Απρίλιο του 2025.

Η νέα δομή

Μια ομάδα τριών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της Oracle και της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, θα αποκτήσει περίπου το 50% των μετοχών της TikTok U.S., ανέφεραν την Πέμπτη δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη συμφωνία.

Μια ομάδα υφιστάμενων μετόχων της ByteDance θα κατέχει περίπου το 30% των μετοχών, ανέφερε μία από τις πηγές. Μεταξύ των τρεχόντων επενδυτών της ByteDance είναι οι Susquehanna International Group, General Atlantic και KKR.

Δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος των επενδυτών για το TikTok, το μερίδιο του 50% ενδέχεται να αλλάξει, σημείωσε η πηγή.

Το CNBC ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές, ότι η MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι, η Oracle και η Silver Lake είναι έτοιμες να γίνουν οι κύριοι επενδυτές της TikTok US με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 45%.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι θέλουν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες της συμφωνίας για να βεβαιωθούν ότι αντιπροσωπεύει μια καθαρή ρήξη με την Κίνα.

« Καθώς οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία προστατεύει τους Αμερικανούς χρήστες από την επιρροή και την παρακολούθηση των ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το ΚΚΚ», δήλωσαν οι Μπρετ Γκάθρι, Γκας Μπιλιράκης και Ρίτσαρντ Χάντσον, όλοι Ρεπουμπλικανοί.

Η συμφωνία για τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τον διορισμό από την ByteDance ενός από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της νέας οντότητας, με τους Αμερικανούς να κατέχουν τις άλλες έξι θέσεις, δήλωσε το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η ByteDance θα κατέχει λιγότερο από 20% του TikTok στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου του 2024, ο οποίος διατάσσει το κλείσιμο της εταιρείας έως τον Ιανουάριο του 2025, εάν τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ δεν πωληθούν από την ByteDance.