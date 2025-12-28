Στροφή προς τον διάλογο από τους αγρότες - Π. Μαρινάκης: Μόνο η ειλικρινής συζήτηση θα φέρει τις λύσεις

«Ο ειλικρινής διάλογος - και μόνο αυτός - θα φέρει τις λύσεις» τόνισε σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός μάλιστα, είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε:

«Για την κυβέρνηση, η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου» και εκτίμησε ότι «πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη».

«Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας» τόνισε ο κ. Μαρινακης και κατέληξε:

«Ο ειλικρινής διάλογος - και μόνο αυτός - θα φέρει τις λύσεις».

Αγρότες: 18 μπλόκα λένε «ναι» στον διάλογο

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στα μπλόκα φαίνεται ότι κινούνται πλέον σε δύο γραμμές, καθώς ένα μέρος αυτών τάσσεται πλέον υπέρ του άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση, ενώ άλλοι, μετά και τη σύσκεψη στη Νίκαια, επιμένουν σε σκληρή κλιμάκωση με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων, προειδοποιώντας για επ’ αόριστον κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Μέσα σε συνθήκες κλιμακούμενων κινητοποιήσεων και εκτεταμένων αποκλεισμών βασικών οδικών αξόνων και τελωνείων, εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων απ' όλη τη χώρα συναντήθηκαν το Σάββατο στην Επανομή Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της άμεσης επίλυσης προβλημάτων «ζωτικής σημασίας» και της έναρξης ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αιχμές για το μπλόκο της Νίκαιας: «Εμείς δεν έχουμε κάποια πολιτική ατζέντα από πίσω, το αφήνω εδώ αυτό»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, αγρότης που ανήκει στα 18 μπλόκα, ο Δημήτρης Τσίλιας, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Τρολόφου άφησε αιχμές για το μπλόκο της Νίκαιας.

«Από όλη την Ελλάδα έχουμε εκπροσώπηση για να ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα με τη Νίκαια. Η βασική διαφορά που έχουμε είναι ότι εμείς έχουμε πάει παντού στις συνελεύσεις, στις πανελλήνιας επιτροπής μπλόκων, αυτοί δεν έρχονται. Εμείς δεν έχουμε κάποια πολιτική ατζέντα από πίσω, το αφήνω εδώ αυτό. Εμείς θέλουμε να λύσουμε τα αγροτικά θέματα. Έχει φύγει τις τελευταίες ημέρες ο διάλογος όσον αφορά την επίλυση των αγροτικών θεμάτων, θέλουμε να λύσουμε τα θέματα» είπε.

Ένας άλλος αγρότης μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει διάλογος πάνω στα αγροτικά θέματα επί της ουσίας, να δούμε τι έχει καταλάβει η κυβέρνηση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, όλο αυτό το διάστημα. Να δούμε τι μπορεί να λύσει, να δούμε τι μπορεί να διαπραγματευτούμε και εμείς».