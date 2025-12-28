Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, στις κρίσιμες συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες με στόχο την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Ουκρανία ότι θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενος περίπου στις 13:30, τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας) τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κατοικία του στη Φλόριντα για να συζητήσουν το σχέδιο.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

Μετά από τη διμερή συνάντηση των Τραμπ και Ζελένσκι θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον οποίο είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

21:16 Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να αποσύρουν την ιδέα για την προσωρινή εκεχειρία

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του δεν υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή-ουκρανική πίεση για προσωρινή εκεχειρία πριν από την επίτευξη συμφωνίας, και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ διήρκεσε 1 ώρα και 15 λεπτά και πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Τραμπ πριν από τη συνάντησή του στο Μαϊάμι με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το κύριο είναι ότι οι πρόεδροι της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν παρόμοιες απόψεις ότι η επιλογή μιας προσωρινής εκεχειρίας που προτείνουν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι με το πρόσχημα της προετοιμασίας για δημοψήφισμα ή με άλλα προσχήματα οδηγεί μόνο σε παράταση της σύγκρουσης και ενέχει τον κίνδυνο νέων εχθροπραξιών», δήλωσε ο Ουσάκοφ, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Ουσάκοφ είπε ακόμη ότι για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, το Κίεβο πρέπει να λάβει μια «τολμηρή απόφαση» σύμφωνα με τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για το Ντονμπάς.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 90% του Ντονμπάς. Συνολικά, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

20:51 Ποιοι μετέχουν στις συνομιλίες

Εκτός από τον Τραμπ στο γεύμα παρακάθονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

20:41 Ενόχληση Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Τραμπ έδειξε έντονη ενόχληση σε ερώτηση αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία από τις ΗΠΑ. «Τι χαζή ερώτηση πραγματικά. Θα υπάρξουν δεδομένα εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ποιος μπορεί να προδικάσει τι θα περιλαμβάνουν όσο μαίνεται ένας τέτοιος πόλεμος», απάντησε.

20:39 Ζελένσκι: Το 90% του ειρηνευτικού σχεδίου έχει ολοκληρωθεί, παραμένουν δύο αγκάθια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το 90% ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, παραμένουν δύο βασικά αγκάθια: το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και το καθεστώς ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Τραμπ: Και οι δύο χώρες θέλουν το τέλος του πολέμου

Και οι δύο χώρες θέλουν το τέλος του πολέμου άμεσα, και οι δύο ηγέτες το θέλουν και θα γίνει, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφορικά με τις παραχωρήσεις γαιών που ζητά η Ρωσία ο Ζελένσι επιφυλάχθηκε υπογραμμίζοντας πως είναι όλα στο σημερινό τραπέζι.

Ο Τραμπ υπογράμμισε πως σήμερα θα υπάρξουν αρκετές παράμετροι με σημαντικότερη αυτή των οικονομικών ανταλλαγμάτων που θα λάβει για ανοικοδόμηση η Ουκρανία. Δεν απάντησε στο εάν προτίθεται να δώσει το αμερικανικό οκ για την διάθεση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη.

20:34 Τραμπ: Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό.

Νιώθω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι.»

20:32 Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος πως σήμερα θα υπάρξουν εξελίξεις

«Πρέπει να γίνει σήμερα η συμφωνία και οι δύο πρόεδροι πρέπει να συμφωνήσουν και είμαι αισιόδοξος πως σήμερα θα υπάρξουν εξελίξεις. Έχω τελειώσει οκτώ πολέμους αλλά αυτός είναι ο δυσκολότερος από όλους. Νομίζω πως η σημερινή θα είναι μία περίπλοκη διαπραγμάτευση αλλά όχι τόσο περίπλοκη όσο λένε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα τέλους.», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

20:19 Το Κρεμλίνο καλεί το Κίεβο να πάρει μια θαρραλέα απόφαση για το Ντονμπάς προκειμένου να τερματιστεί» ο πόλεμος

Το Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα την Ουκρανία να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος, λίγο πριν από τη συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ.

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο»

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

20:17 Ο Λαβρόφ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί «νόμιμο στόχο»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί «νόμιμο στόχο».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Λαβρόφ δηλώνει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε κανέναν».

Προσθέτει όμως ότι «αν κάποιος σκεφτεί να επιτεθεί στη Ρωσία, θα υποστεί καταστροφικό πλήγμα».

20:09 Μόσχα: Πούτιν και Τραμπ θα μιλήσουν ξανά μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

20:08 Μόσχα: Μια προσωρινή εκεχειρία απλώς «θα παρέτεινε τον πόλεμο»

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

20:03 Ουσάκοφ: Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ - Πούτιν διήρκεσε πάνω από μία ώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Ανέφερε ότι η τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών», ξεκίνησε από την πλευρά των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει το ζήτημα της σύγκρουσης στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

19:45 Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου ηγέτη, επιβεβαίωσε στα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν η πρώτη από τις 16 Οκτωβρίου και η ένατη από την αρχή του έτους.

19:42 Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών με Τραμπ - Ζελένσκι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συνομιλήσουν τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση του θέματος.

Ο Ζελένσκι είχε συνομιλήσει μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στο Μαρ-α-Λάγκο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, μεταξύ άλλων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και δεν θα επιβραβεύει τη Ρωσία για την επιθετικότητά της.

«Καλή και παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε πριν από λίγη ώρα συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Ανέφερε ότι η τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών», ξεκίνησε από την πλευρά των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει το ζήτημα της σύγκρουσης στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι προβλέπεται για σήμερα

Παράλληλα, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι σήμερα στη Φλόριντα: Στόχος ο τερματισμός του πολέμου

Με στόχο να αποσπάσει τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταφθάνει σήμερα Κυριακή, στο Μαρ-α-Λάγκ της Φλόριντα όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας).

Κι αν ο Ζελένσκι καταφθάνει στις ΗΠΑ με τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το δύσκολο θέμα του εδαφικού, αναμένεται η οριστική έγκριση από τον Τραμπ, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Παρασκευή στο Politico την Παρασκευή, θέτοντας το πλαίσιο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός για τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, όπως και με τον Ρώσο ομόλογό του, με τον οποίον προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα». Από πλευράς του, ο Ουκρανός ομόλογός του εξέφρασε χθες, κατά τη στάση στον Καναδά, την ελπίδα ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Οι τελευταίοι τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισεκ. ευρώ) από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Στις 20:00 η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκ

Η συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι θα γίνει στην ιδιωτική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στο Παλμ Μπιτς, όπου ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός περνάει τις γιορτές,. Αναμένεται να υποδεχθεί εκεί τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Όλος ο κόσμος έρχεται» δήλωσε ικανοποιημένος ο οικοδεσπότης, σύμφωνα με το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η Συνάντηση Κορυφής της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι ζητά πίεση προς τη Ρωσία πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ (vid)

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά ότι τελικά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα «ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους».

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο από τον αντίκτυπο των σφοδρών ρωσικών επιθέσεων:

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικές ημέρες του έτους και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας – εκείνους που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους. Μόνο αυτή την εβδομάδα, εξαπέλυσαν πάνω από 2.100 drones, περίπου 800 βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων. Όλα αυτά στράφηκαν εναντίον του λαού μας, εναντίον της ίδιας της ζωής και όλων όσων τη συντηρούν – και πάνω απ' όλα, εναντίον των ενεργειακών μας υποδομών.

Τα συνεργεία επισκευών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι ανταποκριτές της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας εργάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να προστατεύσουν ζωές και να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να ασκηθεί κάθε μορφή πολιτικής πίεσης για την επιθετική της συμπεριφορά, να λάβει η Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και να οριστικοποιήσουμε όλοι τα μέτρα που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια. Αυτά είναι ακριβώς τα μέτρα που θα συζητήσουμε σήμερα με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν».

«Οι πολεμοκάπηλοι και οι απατεώνες πρέπει να μετανοήσουν» λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν, λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Πάντως, σε ανάρτησή του στο X, η οποία συνοδεύτεται από μια φωτογραφία που δείχνει χειραψία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντοναλντ Τραμπ από την συνάντηση τους στην Αλασκα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτηρίζει εμμέσως πλην σαφώς τον Ουκρανό πρόεδρο «απατεώνα» και τους Ευρωπαίους συμμάχους του «πολεμοκάπηλους».

Ο Ντμίτριεφ έγραψε: «Σημαντική μέρα στο Μονοπάτι προς την Ειρήνη σήμερα. Μεγάλοι ηγέτες, έντιμος Διάλογος, Ειρηνοποιοί και ο Κόσμος πρέπει να κερδίσουν».

Σε εκείνο το σημείο πρόσθεσε ότι «οι πολεμοκάπηοι και οι απατεώνες πρέπει να μετανοήσουν» και να «αφήσουν το μονοπάτι προς την ειρήνη να επικρατήσει».

Η ανάρτηση τελείωνε με emojis, μια ρωσική και μια αμερικανική σημαία, μια χειραψία και ένα περιστέρι.