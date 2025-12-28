«Καλή και παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν, πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε πριν από λίγη ώρα συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι προβλέπεται για σήμερα

Παράλληλα, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι σήμερα στη Φλόριντα: Στόχος ο τερματισμός του πολέμου

Με στόχο να αποσπάσει τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταφθάνει σήμερα Κυριακή, στο Μαρ-α-Λάγκ της Φλόριντα όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας).

Κι αν ο Ζελένσκι καταφθάνει στις ΗΠΑ με τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το δύσκολο θέμα του εδαφικού, αναμένεται η οριστική έγκριση από τον Τραμπ, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Παρασκευή στο Politico την Παρασκευή, θέτοντας το πλαίσιο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός για τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, όπως και με τον Ρώσο ομόλογό του, με τον οποίον προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα». Από πλευράς του, ο Ουκρανός ομόλογός του εξέφρασε χθες, κατά τη στάση στον Καναδά, την ελπίδα ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Οι τελευταίοι τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισεκ. ευρώ) από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Στις 20:00 η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκ

Η συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι θα γίνει στην ιδιωτική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στο Παλμ Μπιτς, όπου ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός περνάει τις γιορτές,. Αναμένεται να υποδεχθεί εκεί τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Όλος ο κόσμος έρχεται» δήλωσε ικανοποιημένος ο οικοδεσπότης, σύμφωνα με το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η Συνάντηση Κορυφής της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι ζητά πίεση προς τη Ρωσία πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ (vid)

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά ότι τελικά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα «ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους».

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο από τον αντίκτυπο των σφοδρών ρωσικών επιθέσεων:

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικές ημέρες του έτους και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας – εκείνους που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους. Μόνο αυτή την εβδομάδα, εξαπέλυσαν πάνω από 2.100 drones, περίπου 800 βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων. Όλα αυτά στράφηκαν εναντίον του λαού μας, εναντίον της ίδιας της ζωής και όλων όσων τη συντηρούν – και πάνω απ' όλα, εναντίον των ενεργειακών μας υποδομών.

Τα συνεργεία επισκευών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι ανταποκριτές της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας εργάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να προστατεύσουν ζωές και να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να ασκηθεί κάθε μορφή πολιτικής πίεσης για την επιθετική της συμπεριφορά, να λάβει η Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και να οριστικοποιήσουμε όλοι τα μέτρα που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια. Αυτά είναι ακριβώς τα μέτρα που θα συζητήσουμε σήμερα με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν».

«Οι πολεμοκάπηλοι και οι απατεώνες πρέπει να μετανοήσουν» λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν, λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Πάντως, σε ανάρτησή του στο X, η οποία συνοδεύτεται από μια φωτογραφία που δείχνει χειραψία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντοναλντ Τραμπ από την συνάντηση τους στην Αλασκα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτηρίζει εμμέσως πλην σαφώς τον Ουκρανό πρόεδρο «απατεώνα» και τους Ευρωπαίους συμμάχους του «πολεμοκάπηλους».

Ο Ντμίτριεφ έγραψε: «Σημαντική μέρα στο Μονοπάτι προς την Ειρήνη σήμερα. Μεγάλοι ηγέτες, έντιμος Διάλογος, Ειρηνοποιοί και ο Κόσμος πρέπει να κερδίσουν».

Σε εκείνο το σημείο πρόσθεσε ότι «οι πολεμοκάπηοι και οι απατεώνες πρέπει να μετανοήσουν» και να «αφήσουν το μονοπάτι προς την ειρήνη να επικρατήσει».

Η ανάρτηση τελείωνε με emojis, μια ρωσική και μια αμερικανική σημαία, μια χειραψία και ένα περιστέρι.