Το κλίμα στις αγορές έχει αλλάξει αισθητά, με τους επενδυτές να θεωρούν πλέον πιθανό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2026. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή φαίνεται να παίζει η Ίζαμπελ Σνάμπελ, της οποίας οι πρόσφατες παρεμβάσεις ερμηνεύτηκαν ως ένδειξη αυξημένης αυστηρότητας στη στάση της ΕΚΤ.

Οι κινήσεις στην αγορά παραγώγων αποτυπώνουν αυτή την αλλαγή. Τα επιτοκιακά swaps ενσωματώνουν πλέον προσδοκίες για σύσφιξη περίπου 13 μονάδων βάσης έως το τέλος του επόμενου έτους. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, όταν το βασικό σενάριο παρέμενε η συνέχιση των μειώσεων.

Πίεση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Η αναθεώρηση των προσδοκιών αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά χρέους. Οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με τα γερμανικά πενταετή ομόλογα να φτάνουν επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τις αρχές της άνοιξης. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο διεθνές περιβάλλον, όπου πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο κύκλος των μειώσεων επιτοκίων παγκοσμίως ίσως βαίνει προς ολοκλήρωση.

Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά της ΕΚΤ τονίζεται πως δεν επίκειται άμεση αλλαγή πολιτικής, οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν πιο επιθετικά σενάρια. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η ταχύτητα με την οποία άλλαξε το κλίμα είναι υπερβολική και δεν στηρίζεται πλήρως στα διαθέσιμα δεδομένα.

Στο μικροσκόπιο και η Fed

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Αν και αναμένεται νέα μείωση επιτοκίων, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να περιορίσουν τα περιθώρια για πιο ξεκάθαρα μηνύματα περαιτέρω χαλάρωσης.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι, πέρα από την επικείμενη απόφαση, απομένει μικρός χώρος για πρόσθετες μειώσεις στις ΗΠΑ μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, στοιχείο που ενισχύει τη γενικότερη αίσθηση ότι η εποχή της φθηνότερης χρηματοδότησης πλησιάζει στο τέλος της.

Παρεμβάσεις από τα μέλη των κεντρικών τραπεζών

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για αλλαγή της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στο άμεσο μέλλον. Όπως ανέφερε, η επικείμενη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να επιβεβαιώσει τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα.

Μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη, τόνισε ότι η τρέχουσα στάση θεωρείται επαρκώς υποστηρικτική για την οικονομία, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το περιθώριο προσαρμογών σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.





