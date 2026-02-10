Ρεκόρ αύξησης χρηστών για το Spotify λόγω του «Wrapped» και των νέων λειτουργιών

Το Spotify κατέγραψε ρεκόρ αύξησης χρηστών το τελευταίο τρίμηνο, με καταλύτη την ετήσια καμπάνια «Wrapped» και νέες λειτουργίες στη δωρεάν έκδοση της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσέθεσε 38 εκατ. νέους χρήστες στο τέταρτο τρίμηνο, ανεβάζοντας τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες στους 751 εκατομμύρια, αυξημένους κατά 11% σε ετήσια βάση. Οι συνδρομητές που πληρώνουν αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 290 εκατ.

Η καμπάνια «Wrapped», που παρουσιάζει στατιστικά και μουσικά στιγμιότυπα της χρονιάς για κάθε χρήστη, οδήγησε σε περισσότερους από 300 εκατ. ενεργούς χρήστες και 630 εκατ. κοινοποιήσεις στα social media, σε 56 γλώσσες.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,53 δισ. ευρώ, περίπου 7% υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν, κυρίως χάρη σε άνοδο 8% στα έσοδα από συνδρομές. Αντίθετα, ο διαφημιστικός τομέας υποχώρησε κατά 4% στα 518 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 83 μονάδες βάσης, φτάνοντας το ιστορικά υψηλό 33,1%, ενισχυμένο από αυξημένες διαφημίσεις σε podcasts και μουσικό περιεχόμενο.

Οι επιδόσεις αυτές έρχονται καθώς οι νέοι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι, Gustav Söderström και Alex Norström, αναλαμβάνουν τη διοίκηση από τον συνιδρυτή Daniel Ek, σε μια περίοδο όπου η πλατφόρμα έχει επεκταθεί πέρα από τη μουσική, σε podcasts, audiobooks, βίντεο και εργαλεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η εταιρεία έχει προσθέσει λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως AI DJ και AI playlists, καθώς και δυνατότητες εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκλείουν τραγούδια από προτάσεις.

Παράλληλα, εστιάζει στην κερδοφορία, αυξάνοντας τιμές συνδρομών σε ΗΠΑ και Ευρώπη και ενισχύοντας τη δωρεάν έκδοση για να ανταγωνιστεί υπηρεσίες όπως το YouTube Music και το Amazon Music.

Για το τρέχον τρίμηνο, η Spotify εκτιμά ότι θα φτάσει τους 759 εκατ. χρήστες και 293 εκατ. συνδρομητές.