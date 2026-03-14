Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στη σημαντική συμβολή που έχει στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται δημοσίευμα του βρετανικού Independent.

Η ταχύτητα της «αλυσίδας θανάτου» έχει επιταχυνθεί δραστικά με τη χρήση του συστήματος Maven που ανέπτυξε η Palantir σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Η Palantir υπέγραψε επίσης μεγάλη συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Οι ισραηλινές επιθέσεις ήταν σε παρόμοια κλίμακα και υποστηρίχθηκαν από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης – αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Palantir δεν εμπλέκεται στον καθορισμό στόχων από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) στο Ιράν και δεν συμμετείχε στον πόλεμο στη Γάζα.

Η περιοχή αυτή υπήρξε πεδίο δοκιμών για την ευρεία χρήση της ΑΙ στον καθορισμό στόχων. Το σύστημα της IDF, γνωστό ως Lavender – που αποκάλυψε πρώτα το ισραηλινό διαδικτυακό περιοδικό +972 – χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και στοχοποίηση φερόμενων μαχητών.

Σύμφωνα με το περιοδικό, το Lavender λειτουργεί μαζί με ένα άλλο ισραηλινό σύστημα, γνωστό ως Gospel, το οποίο εντοπίζει κτίρια που πιθανόν χρησιμοποιούνται από φερόμενους μαχητές, ενώ το Lavender στοχεύει ανθρώπους. Σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες αποφάσεις για την εκτέλεση χιλιάδων επιθέσεων, η τεχνολογία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχει προκαλέσει περισσότερους από 70.000 θανάτους στη Γάζα.

Το Ισραήλ θεωρείται ότι χρησιμοποιεί και τα δύο συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ιράν.

Μαζί με τις ΗΠΑ, οι οποίες πιθανώς χρησιμοποιούν το σύστημα της Palantir καθώς και μυστικές πηγές, το Ισραήλ μπόρεσε να σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και ορισμένους κορυφαίους αξιωματούχους του σε μια επίθεση στην αρχή της σύγκρουσης.

Η Palantir και τα ισραηλινά συστήματα AI επιτρέπουν την αστραπιαία επεξεργασία πληροφοριών σε όλες τις μορφές τους για τον εντοπισμό στόχων.

Το σύστημα της Palantir αντιστοιχίζει το κατάλληλο όπλο με τον στόχο και εκτιμά τις πιθανές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αμάχων και υλικών απωλειών. Πριν από αυτό το στάδιο, το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί AI για να επιταχύνει τον λεπτομερή σχεδιασμό της αεροπορικής εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως ανέφεραν πρώτα οι Financial Times.

Το Ισραήλ συμμετείχε στενά σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης αξιωματικών στην Κεντρική Διοίκηση (Centcom) και στην Ευρώπη.

Η τεχνολογία Maven της Palantir επιταχύνει τον σχεδιασμό, προσφέρει πολλαπλά σενάρια και στη συνέχεια χρησιμοποιεί «αυτοδύναμη» Τεχνητή Νοημοσύνη – μηχανές που λαμβάνουν μόνες τους αποφάσεις – για να υποβάλλει σε δοκιμές αντοχής στρατιωτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας, προσπαθώντας να λάβει υπόψη μεταβλητές και πιθανά αποτελέσματα που δεν είχε προβλέψει το αρχικό πρόγραμμα.

Θεωρητικά, αυτό έχει επιτρέψει σε ΗΠΑ και Ισραήλ να εξαλείψουν τις αεράμυνες του Ιράν, να βυθίσουν το μεγαλύτερο μέρος του ναυτικού του και να προσπαθήσουν να καταστρέψουν οποιαδήποτε υπόλοιπα του πυρηνικού του προγράμματος.

Στη Γάζα, η έρευνα του περιοδικού +972 υποστηρίζει ότι η IDF προγραμμάτισε τα συστήματα AI που χρησιμοποιεί για να στοχεύει υποτιθέμενους μαχητές και να αποδέχεται υψηλά ποσοστά θανάτων αμάχων.