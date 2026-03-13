Τραμπ για νέο αγιατολάχ: Είναι πιθανώς ζωντανός αλλά σοβαρά τραυματισμένος - Προειδοποιεί για τα στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν παραμένει ζωντανός, αν και σοβαρά τραυματισμένος.

Σε ραδιοφωνική εκπομπή στις ΗΠΑ, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ως διάδοχος του πατέρα του, χαρακτηρίζοντας την κατάστασή του «πιθανώς ζωντανός με κάποιο τρόπο», αλλά «τραυματισμένος». Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη λέξη «damaged», που μπορεί να αποδοθεί και ως «βαριά χτυπημένος».

Οι εικασίες για την υγεία του νέου ηγέτη εντάθηκαν μετά από αναφορές ότι τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία οδήγησε στον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Χθες, το Ιράν, μέσω δήλωσης που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και αποδόθηκε στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απείλησε ότι θα συνεχίσει να στοχεύει πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, που θα μεταδοθεί σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε: «Τους αποδεκατίζουμε και έχουμε καταστρέψει τα περισσότερα από τους πυραύλους τους, έχουμε καταστρέψει πολλά από τα drones τους. Έχουμε καταστρέψει πολλές από τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις όπου παράγουν πυραύλους και drones. Τους χτυπάμε πιο σκληρά από ό,τι έχει δεχθεί οποιοσδήποτε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Τραμπ για Ιράν: Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα - Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ μίλησε και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, την κρίσιμη -για την παγκόσμια ενέργεια- περιοχή. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται των Στενών, είπε πως «μπορούμε να το κάνουμε, εάν χρειαστεί. Θα δούμε τι θα γίνει, ελπίζω πως τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ καλά».

Εν συνεχεία εξαπέλυσε νέες προειδοποιήσεις στο Ιράν λέγοντας πως «πρόκειται να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για νέο μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γράφοντας, μεταξύ άλλων, «παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Τραμπ έγραψε:

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίσετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο.

Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

