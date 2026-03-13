ΕΕ, Ουκρανία και Βρετανία ανησυχούν για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ

Η Ευρώπη εξέφρασε την Παρασκευή ισχυρές επιφυλάξεις για την απόφαση των ΗΠΑ να προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου για 30 μέρες, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημείωσε με ανάρτηση του στο X πως μονομερής απόφαση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι πολύ ανησυχητική, με επίπτωση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η αύξηση της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να αποδεχθεί σοβαρές διαπραγματεύσεις για δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η αποδυνάμωση των κυρώσεων αυξάνει τα έσοδα της Ρωσίας για να χρηματοδοτήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Από την πλευρά της Ουκρανίας, κορυφαία πηγή της κυβέρνησης του Κιέβου ανέφερε πως «η η απόφαση είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς, όμως θα βοηθήσει τη Ρωσία να κάνει πόλεμο για μεγαλύτερο διάστημα - και αυτό την ίδια στιγμή που η ίδια η Ρωσία βοηθάει το ιρανικό καθεστώς να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή».

Στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, ότι όλοι οι σύμμαχοι του Κιέβου «θα έπρεπε να διατηρήσουν την πίεση επί της Ρωσίας».

«Η απόφαση εναπόκειται προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως η θέση μας είναι σαφής, όλοι οι εταίροι (της Ουκρανίας) θα έπρεπε να διατηρήσουν την πίεση επί της Ρωσίας και του πολεμικού ταμείου της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, προσθέτοντας ότι είναι επίσης «το καλύτερο μέσο για να συνεχίσει να εμποδίζεται η Μόσχα να υποστηρίζει εχθρικούς παράγοντες» στον κόσμο.