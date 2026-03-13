ΗΠΑ: Εντός της Παρασκευής οι μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Ιράν από την αρχή του πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν την Παρασκευή τον μεγαλύτερο όγκο επιθέσεων κατά του Ιράν από την αρχή του πολέμου.

Ξεκινώντας την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Χέγκεσεθ τόνισε ότι οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν τον στρατό του ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

«Ποτέ πριν ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως είχε το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα και δεν έχει καταστήσει την μάχη αναποτελεσματική», σημείωσε, επαινώντας την επιχειρησιακή δεινότητα της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ.

Έκανε λόγο για χτυπήματα σε 15.000 στόχους. «Αυτό είναι πολύ πάνω από 1.000 την ημέρα, κανένας άλλος συνδυασμός χωρών στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει αυτό», λέει.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι το Ιράν ενεργεί από «καθαρή απελπισία» στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις εκεί είναι «κάτι το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε».

«Οι αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι γελοίες. Για δεκαετίες, το Ιράν απειλεί τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ . Αυτό κάνουν πάντα - προσπαθούν να κρατήσουν τα Στενά όμηρο. Μήπως το CNN πιστεύει ότι δεν το λάβαμε υπόψη μας; Είναι ένα θεμελιωδώς μη σοβαρό ρεπορτάζ. Όσο πιο γρήγορα αποκτήσει ο Ντέιβιντ Έλισον αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο», είπε.

«Κοιτάζοντας ψηλά, το IRGC και το ιρανικό καθεστώς βλέπουν μόνο δύο πράγματα στο πλάι των αεροσκαφών: την Αστερόεσσα και το Αστέρι του Δαβίδ. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός κακού καθεστώτος».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις και είπε πως «πιθανά έχει υποστεί παραμόρφωση» από τα χτυπήματα των ΗΠΑ.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος, λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης, είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος», δήλωσε ο Χέγκσεθ, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση «αδύναμη». «Δεν υπήρχε φωνή και δεν υπήρχε βίντεο. Ήταν γραπτή δήλωση», είπε.

«Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και πολλές συσκευές εγγραφής φωνής. Γιατί γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί», είπε ο Αμερικανός υπουργός. «Ο πατέρας του είναι νεκρός. Είναι φοβισμένος. Είναι τραυματισμένος. Είναι φυγάς και στερείται νομιμοποίησης», πρόσθεσε.

«Ποιος είναι στο τιμόνι; Το Ιράν μπορεί να μην το γνωρίζει καν. Κάθε ώρα που περνάει, γνωρίζουμε και γνωρίζουν ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του κακού τους καθεστώτος καταρρέουν», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο είπε πως οι εκπρόσωποι του ιρανικού καθεστώτος «κρύβονται στο έδαφος, όπως κάνουν οι ποντικοί».

«Σύντομα — πολύ σύντομα — όλες οι αμυντικές εταιρείες του Ιράν θα καταστραφούν. Για παράδειγμα, πριν από δύο ημέρες, ολόκληρη η παραγωγική ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν εξαλείφθηκε. Κάθε εταιρεία που κατασκευάζει εξαρτήματα για αυτούς τους πυραύλους έχει ηττηθεί λειτουργικά και καταστραφεί. Κτίρια, συγκροτήματα και εργοστασιακές γραμμές σε όλο το Ιράν έχουν καταστραφεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο Αμερικανός υπουργός, σε ό,τι αφορά το Ιράν «ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του».

Ακόμη, αναφερόμενος στην πτώση του αμερικανικού ανεφοδιαστικού αεροσκάφους, ο Χέγκεθ απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες του πληρώματος, μιλώντας για «Αμερικανούς ήρωες».

Είπε πως ο πόλεμος είναι «κόλαση» και «χάος» αλλά τόνισε πως «η θυσία τους θα μας επαναδεσμεύσει στην αποφασιστικότητα αυτής της αποστολής, αλλά ο πόλεμος σε αυτό το πλαίσιο και στην επιδίωξη της ειρήνης είναι απαραίτητος».

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων: Σήμερα θα είναι η πιο πολυάσχολη μέρα μας

«Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη στόχευση των δυνατοτήτων ναρκοθέτησης του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ναρκοθετών, των ναυτικών βάσεων και των αποθηκών τους, εκτός από τους πυραύλους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ναυτική κυκλοφορία μέσω του Στενού» επισήμανε από πλευράς του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Νταν Κέιν.

«Αυτή είναι η τρίτη φορά σήμερα που θα αναφέρω ότι η σημερινή θα είναι η πιο πολυάσχολη μέρα μας» υπογράμμισε.

Η ενημέρωση έρχεται αφότου η CENTCOM (πρόκειται για την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι νεκρά μετά τη συντριβή ενός ιπτάμενου τάνκερ στο δυτικό Ιράκ, σε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, «δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αλλά αφορούσε σύγκρουση με δεύτερο ιπτάμενο τάνκερ.