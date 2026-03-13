Βρετανοί τουρίστες δήλωσαν στο BBC ότι έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό, αφού οι πτήσεις τους ακυρώθηκαν όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένος μετά από πυραυλικές επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα πολλές εμπορικές πτήσεις μέσω μεγάλων αεροδρομίων-κόμβων να έχουν καθηλωθεί.

Ορισμένοι Βρετανοί ταξιδιώτες έχουν παγιδευτεί σε μακρινές χώρες και αντιμετωπίζουν υψηλά έξοδα για διαμονή, φαγητό και βασικές ανάγκες, τα οποία ενδέχεται να μην καλύπτονται από την ταξιδιωτική τους ασφάλιση.

Η Andrea Pendrey και ο σύντροφός της βρίσκονταν σε διακοπές στις Μαλδίβες πριν από την έναρξη της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού. Επρόκειτο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή 1 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο διαπίστωσαν ότι η πτήση τους είχε ακυρωθεί.

«Η Emirates απλώς μας είπε να βρούμε δωμάτιο με δικά μας έξοδα και το αεροδρόμιο γέμιζε όλο και περισσότερο κόσμο», λέει η Andrea. Κατάφεραν τελικά να βρουν ένα θέρετρο, αλλά με μεγάλο οικονομικό κόστος. «Υπολογίζουμε ότι μέχρι να φύγουμε θα έχουμε ξοδέψει περίπου 12.000 λίρες επιπλέον», λέει. Ο σύντροφός της είχε χάσει τη δουλειά του πριν από τις διακοπές και αναγκάστηκαν να βάλουν τα έξοδα σε πιστωτική κάρτα.

Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για το τι καλύπτουν οι ταξιδιωτικές ασφαλίσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ αποζημιώσεις καταβάλλονται μόνο όταν η ευθύνη ανήκει στην αεροπορική εταιρεία, κάτι που δεν ισχύει σε περιπτώσεις πολεμικών συγκρούσεων. Η θεραπεία της Andrea επρόκειτο να ξεκινήσει την περασμένη Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από μέρες προσπαθειών να βρουν νέα πτήση, η ασφαλιστική της την κατέταξε τελικά ως ιατρικό επείγον περιστατικό και αναμένεται να επιστρέψει μέσω Φρανκφούρτης.

Παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζουν και οι συνταξιούχοι Debbie και Ardon Rainbird, που ταξίδεψαν στη Σρι Λάνκα για δύο εβδομάδες αλλά έχουν ήδη μείνει έναν μήνα. Το γκρουπ περίπου 20 ατόμων διαμένει σε απλό ξενοδοχείο και πληρώνει 160 δολάρια τη νύχτα, ενώ η Debbie αρρώστησε και χρειάστηκε να πληρώσει για ιατρική φροντίδα.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, οι ταξιδιώτες προσπαθούν να διατηρήσουν το ηθικό τους. Η Debbie οργανώνει κουίζ και ένας άλλος ταξιδιώτης κάνει καθημερινά μαθήματα Tai Chi. Ο ταξιδιωτικός τους πράκτορας προσπαθεί να οργανώσει ναυλωμένη πτήση για την επιστροφή τους, αν και η αναχώρηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.