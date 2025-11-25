Γενικοί εισαγγελείς των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών από 35 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια προέτρεψαν τους ηγέτες του Κογκρέσου των ΗΠΑ την Τρίτη να μην εμποδίσουν την εφαρμογή των πολιτειακών νόμων που διέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας για «καταστροφικές συνέπειες» εάν η τεχνολογία παραμείνει χωρίς ρύθμιση.

Η επιστολή δημιουργεί μια σύγκρουση μεταξύ των πολιτειών και της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη ρύθμιση της ai, καθώς η βιομηχανία επιδιώκει να αποφύγει τους νέους νόμους που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το 2026 και οι πολιτείες ανησυχούν για τραυματισμούς και θανάτους που αποδίδονται στη χρήση chatbot.

«Κάθε πολιτεία πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίσει και να επιβάλει τους δικούς της κανονισμούς για την Τεχνητή Τοημοσύνη, προκειμένου να προστατεύσει τους κατοίκους της», δήλωσε η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία ηγήθηκε της προσπάθειας μαζί με τους γενικούς εισαγγελείς της Βόρειας Καρολίνας, της Γιούτα και του Νιου Χάμσαϊρ.

Πιέσεις των εταιρειών

Η OpenAI, κατασκευάστρια του ChatGPT, η Google, η Meta Platforms και η εταιρεία venture capital Andreessen Horowitz έχουν ζητήσει εθνικά πρότυπα για την Τεχνητή Νοημοσύνη αντί για ένα «μωσαϊκό» των 50 πολιτειών.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το Κογκρέσο δεν έχει θεσπίσει εθνικά πρότυπα, η βιασύνη να μπλοκάρει τους νόμους των πολιτειών «ενέχει τον κίνδυνο καταστροφικών συνεπειών για τις κοινότητές μας», δήλωσαν οι γενικοί εισαγγελείς.

«Εάν το Κογκρέσο είναι σοβαρό στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον τρόπο με τον οποίο η εμφάνιση της AI δημιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ασφάλεια και την ευημερία μας, τότε οι πολιτείες προσβλέπουν στη συνεργασία μαζί σας σε μια ουσιαστική προσπάθεια», δήλωσαν.

Ορισμένες πολιτείες έχουν καθιερώσει ως έγκλημα τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, έχουν περιορίσει τη χρήση της ΑΙ στην πολιτική διαφήμιση και έχουν περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν την Tεχνητή Nοημοσύνη για να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις αποζημίωσης για υγειονομική περίθαλψη.

Ένας νόμος του Κολοράντο, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει αντίδραση από τον κλάδο, επιδιώκει να αποτρέψει τη χρήση της Tεχνητής

Nοημοσύνης για διακρίσεις στον τομέα της στέγασης, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

Η Καλιφόρνια, έδρα πολλών μεγάλων εταιρειών ΑΙ, έχει προχωρήσει περισσότερο. Από το 2026, η πολιτεία θα απαιτεί από τις εταιρείες να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και να παρέχουν μέσα για την ανίχνευση περιεχομένου που δημιουργείται από AI.

Μεγάλοι προγραμματιστές όπως η OpenAI θα πρέπει επίσης να εξηγήσουν τα σχέδιά τους για τον μετριασμό των πιθανών καταστροφικών κινδύνων από τα μοντέλα αιχμής. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, υπέγραψε την επιστολή.

Η Γερουσία ψήφισε με 99-1 κατά της προσπάθειας να μπλοκαριστούν οι νόμοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη φέτος, αφού οι νομοθέτες και οι γενικοί εισαγγελείς των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων συσπειρώθηκαν κατά του μέτρου.

Αυτή τη φορά, ο Τραμπ έριξε το βάρος του πίσω από την προσπάθεια, ζητώντας από το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα να προσθέσει μια διάταξη που θα μπλοκάρει τους νόμους για την τεχνητή νοημοσύνη στον Νόμο για την Εθνική Άμυνα.

Ο Τραμπ έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την ομοσπονδιακή εξουσία για να μηνύσει και να στερήσει τη χρηματοδότηση από τις πολιτείες προκειμένου να μπλοκάρει τους νόμους, αν και πηγές ανέφεραν στο Reuters την Παρασκευή ότι η προσπάθεια έχει τεθεί σε αναμονή.