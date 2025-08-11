OpenAI: Οι νέες δυνατότητες του GPT-5 συνοδεύονται από μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας

Η OpenAI κυκλοφόρησε την Πέμπτη ένα μοντέλο που θα υποστηρίζει το δημοφιλές chatbot — το GPT-5. Κατά την παρουσίαση του GPT-5, η εταιρεία τόνισε τις επαναστατικές δυνατότητες του μοντέλου: Την ικανότητά του να δημιουργεί ιστοσελίδες, να απαντά σε ερωτήσεις επιπέδου διδακτορικού στις επιστήμες και να συλλογίζεται πάνω σε δύσκολα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, όμως, ειδικοί που τα τελευταία χρόνια εργάζονται για να μετρήσουν την κατανάλωση ενέργειας και πόρων των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, λένε ότι αυτές οι νέες δυνατότητες έχουν κόστος: μια απόκριση από το GPT-5 μπορεί να καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ενέργεια από μια απόκριση προηγούμενων εκδόσεων του ChatGPT.

Η OpenAI, όπως και οι περισσότεροι ανταγωνιστές της, δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για την κατανάλωση ισχύος των μοντέλων της μετά το GPT-3, που κυκλοφόρησε το 2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος της, Σαμ Άλτμαν, ανέφερε κάποιους αριθμούς για την κατανάλωση πόρων του ChatGPT στο ιστολόγιό του τον Ιούνιο, όμως αυτά τα στοιχεία — 0,34 βατ-ώρες και 0,000085 γαλόνια νερού ανά ερώτημα — δεν αφορούν συγκεκριμένο μοντέλο και δεν συνοδεύονται από τεκμηρίωση.

«Ένα πιο πολύπλοκο μοντέλο, όπως το GPT-5, καταναλώνει περισσότερη ισχύ τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και κατά την εκτέλεση. Στοχεύει επίσης σε μακρύτερη σκέψη… Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι θα καταναλώνει πολύ περισσότερη ισχύ από το GPT-4», δήλωσε ο Ράκες Κουμάρ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, που μελετά την κατανάλωση ενέργειας στους υπολογισμούς και τα μοντέλα ΤΝ.

Την ημέρα κυκλοφορίας του GPT-5, ερευνητές από το εργαστήριο ΤΝ του Πανεπιστημίου του Ρόουντ Άιλαντ διαπίστωσαν ότι το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και 40 βατ-ώρες ηλεκτρικής ενέργειας για να παραγάγει μια απόκριση μεσαίου μήκους, περίπου 1.000 tokens, δηλαδή τις δομικές μονάδες κειμένου για ένα μοντέλο ΤΝ, που είναι περίπου ισοδύναμες με λέξεις.