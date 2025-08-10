Η διαφορά ενός Ηγέτη με πεπερασμένο ορίζοντα και ενός Ηγέτη με ορίζοντα το άπειρο σε ένα «παιχνίδι χωρίς τέλος»

Λίγο πριν από μια μικρή ανάπαυλα ενόψει Δεκαπενταύγουστου (τόσες μέρες μας αναλογούν εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες) ξεκίνησα να διαβάζω ένα βιβλίο, μετά από σύσταση ενός φίλου και συναδέλφου, που μου είχε ξεφύγει, του SimonSinek (InfiniteGame–Κλειδάριθμος), σχετικά με τη διοίκηση εταιριών, που αναφέρεται στην κουλτούρα με την οποία οι CEO’s διαχειρίζονται τις εταιρείες τους.

Κάθε Ηγέτης, διακατέχεται από μια κουλτούρα, την οποία με τα λόγια και τις πράξεις του, μεταλαμπαδεύει στους συνεργάτες του, στους υπαλλήλους της εταιρείας που διοικεί, σε όλο τον οργανισμό καθώς και στους προμηθευτές και φυσικά στους πελάτες του.

