Σε τροχιά αναγέννησης Παλατάκι και Ακτή Αγίας Τριάδας – Οι εμβληματικές επενδύσεις που δρομολογούνται στη Θεσσαλονίκη

Σε πλήρη επανεκκίνηση μπαίνουν δύο εμβληματικά ακίνητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης –το πρώην Κυβερνείο, γνωστό ως «Παλατάκι», και η Ακτή και το Κάμπινγκ Αγίας Τριάδας– μετά από χρόνια εγκατάλειψης και υποβάθμισης.

Το Υπερταμείο, και μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), έχει δρομολογήσει την αποκατάσταση, αξιοποίηση και επανένταξή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης, με επενδύσεις που αναμένεται να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα σε επίπεδο πολιτισμού, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.