Επιχειρήσεις εστίασης: Μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός

Σημαντικό μέρος της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις εστίασης. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και ειδικά στα αστικά κέντρα υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτών, ενώ προσφέρουν και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας πανελλαδικά. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) υπάρχουν 12.039 ενεργές επιχειρήσεις εστίασης.

Ο κλάδος της εστίασης είναι από τους σημαντικότερους στην ελληνική οικονομία. Μόνο το Α΄ τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι επιχειρήσεις εστίασης της Κεντρικής Μακεδονίας είχαν κύκλο εργασιών που ξεπερνούσε τα 278 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ολόκληρο το 2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ήταν άνω του 1 δισ. 428 εκατ. ευρώ.

