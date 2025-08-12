Ο Ίλον Μασκ απειλεί την Apple με δικαστικά μέτρα για «ρίξιμο» της xAI στο App Store

Ο Ίλον Μασκ υπογράμμισε την Τρίτη ότι η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης xAI θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της Apple, κατηγορώντας την κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανονισμών στη διαχείριση της κατάταξης του App Store.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανονισμών. Η xAI θα προβεί σε άμεσες νομικές ενέργειες» ανέφερε ο Μασκ με ανάρτηση του στο X (πλατφόρμα ιδιοκτησίας του)

Το Reuters σημείωσε πως το ChatGPT κατέχει επί του παρόντος την πρώτη θέση στην ενότητα «Top Free Apps» του App Store για iPhone στις ΗΠΑ, ενώ το Grok της xAI κατατάσσεται πέμπτο και το chatbot Gemini της Google βρίσκεται στην 57η θέση.

Το ChatGPT κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην κατάταξη του Google Play Store, σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower.

Η Apple έχει συνάψει συνεργασία με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac.

Τα σχόλια του Μσσκ έρχονται σε μια περίοδο που οι ρυθμιστικές αρχές και οι ανταγωνιστές εντείνουν τον έλεγχο του ελέγχου της Apple επί του App Store.

Τον Απρίλιο αμερικανικό δικαστήριο έκρινε ότι η Apple παραβίασε μια δικαστική απόφαση που της επέβαλε να επιτρέψει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο App Store και παρέπεμψε την εταιρεία σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για ποινική έρευνα για περιφρόνηση, σε μια υπόθεση που άσκησε η Epic Games, δημιουργός του «Fortnite».

Η Apple επιβλήθηκε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ από την αντιμονοπωλιακή αρχή της ΕΕ τον Απρίλιο, με την αιτιολογία ότι οι τεχνικοί και εμπορικοί περιορισμοί της εμπόδιζαν τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες προς φθηνότερες προσφορές εκτός του App Store, παραβιάζοντας τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές.