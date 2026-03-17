Στην ιστορική πλέον κεντρική ομιλία του στο συνέδριο GTC 2026, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, παρουσίασε ένα όραμα που υπερβαίνει τα όρια της κατασκευής τσιπ, τοποθετώντας την εταιρεία ως τον απόλυτο «χειριστή εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με το CNBC, η κυριότερη είδηση της ημέρας ήταν η πρόβλεψη του Huang ότι τα έσοδα από υποδομές AI θα ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια την περίοδο 2025-2027, διπλασιάζοντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η επανάσταση της Vera Rubin

Το κέντρο της στρατηγικής της Nvidia είναι η νέα πλατφόρμα Vera Rubin, η οποία διαδέχεται την Blackwell. Η πλατφόρμα αυτή δεν είναι απλώς ένας επεξεργαστής, αλλά ένα «γιγαντιαίο σύστημα» που περιλαμβάνει επτά τσιπ σε πέντε συστήματα rack. Σχεδιασμένη ειδικά για την εποχή της Agentic AI (αυτόνομα συστήματα AI που δρουν ως πράκτορες), η Vera Rubin υπόσχεται έως και 10 φορές καλύτερη απόδοση ανά watt και εντυπωσιακή ταχύτητα επεξεργασίας, φτάνοντας τα 700 εκατομμύρια tokens ανά δευτερόλεπτο, έναντι των μόλις 2 εκατομμυρίων των παλαιότερων αρχιτεκτονικών.

Από τη Γη στο Διάστημα

Ο Huang εξέπληξε το κοινό ανακοινώνοντας την επέκταση της Nvidia στο διάστημα μέσω του υπολογιστή Vera Rubin Space One. Σε συνεργασία με κορυφαίες διαστημικές εταιρείες (όπως η Axiom Space και η Starcloud), η Nvidia στοχεύει στη δημιουργία διαστημικών data centers για την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, φέρνοντας την υπολογιστική ισχύ της AI σε τροχιά.

Γραφικά και Ρομποτική

Στον τομέα των καταναλωτικών τεχνολογιών, η Nvidia παρουσίασε το DLSS 5, το οποίο χρησιμοποιεί νευρωνική απόδοση (neural rendering) για να μεταμορφώσει τα γραφικά στους υπολογιστές, ενώ στον τομέα της ρομποτικής, ανακοινώθηκε το Nvidia Agent Toolkit και το λειτουργικό σύστημα Dynamo, ενισχύοντας τη χρήση της «Φυσικής AI» (Physical AI) στη βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στρατηγική και Αγορά

Ο Huang τόνισε ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Η εξαγορά της Groq έναντι 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενσωματώνεται πλέον στο οικοσύστημα της Nvidia με το Groq 3 LPU, επιταχύνοντας τα μοντέλα γλώσσας. Με την Nvidia να ελέγχει πλέον ολόκληρη τη «στοίβα» (stack) της AI –από το υλικό και το δίκτυο μέχρι το λογισμικό και τους αυτόνομους πράκτορες–, ο Huang κατέστησε σαφές ότι η εταιρεία δεν κατασκευάζει απλώς εξαρτήματα, αλλά την ίδια την υποδομή της επόμενης παγκόσμιας οικονομίας.