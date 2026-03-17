Εκδότες, startups και εταιρείες τεχνολογίας προς Κομισιόν: Τιμωρείστε την Google

Με μια επιστολή-παρέμβαση που φέρνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ των ευθυνών της, ένας ισχυρός συνασπισμός εκδοτών, εταιρειών τεχνολογίας και startups απαιτεί την άμεση ολοκλήρωση της διετούς έρευνας κατά της Alphabet (Google).

Το κοινό μέτωπο ζητά από τις αντιμονοπωλιακές αρχές της Ε.Ε. να επιβάλουν αυστηρά πρόστιμα στον τεχνολογικό γίγαντα, κατηγορώντας τον για αθέμιτη προώθηση των δικών του υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης.

«Η αξιοπιστία της Ε.Ε. σε κίνδυνο»

Στην επιστολή, η οποία περιήλθε στην κατοχή του Reuters και απευθύνεται στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, και τις επικεφαλής Ανταγωνισμού και Ψηφιακής Πολιτικής, Teresa Ribera και Henna Virkkunen, οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η αξιοπιστία του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) διακυβεύεται.

Στο συνασπισμό συμμετέχουν κορυφαίοι παίκτες της αγοράς, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκδοτών (με μέλη τους Axel Springer, News Corp και Conde Nast), η European Tech Alliance και η EU Travel Tech.

«Κάθε μέρα που περνά, η κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διαβρώνεται, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους για επενδύσεις και ανάπτυξη», αναφέρει η επιστολή, τονίζοντας ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται ήδη σε δεινή οικονομική θέση ή αντιμετωπίζουν το φάσμα της χρεοκοπίας λόγω των πρακτικών της Alphabet.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του DMA, με στόχο να περιοριστεί η κυριαρχία των αμερικανικών κολοσσών, όμως παρά τη δέσμευση των ρυθμιστικών αρχών για ολοκλήρωση τέτοιων υποθέσεων εντός 12 μηνών, η διαδικασία έχει τραβήξει σε μάκρος, προκαλώντας την οργή της αγοράς.

Οι επικριτές θεωρούν ότι οι προτάσεις της Google για συμμόρφωση είναι «ανεπαρκείς» και «προσχηματικές», ενώ η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης των δικών της υπηρεσιών και υποστηρίζει ότι έχει ήδη προβεί σε σημαντικές αλλαγές για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ρυθμιστών.

Τα επόμενα βήματα

Οι ευρωπαϊκές ενώσεις καλούν την Κομισιόν να εκδώσει επίσημη απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία θα συνοδεύεται από διαταγή παύσης των επίμαχων πρακτικών αλλά και αποτρεπτικό πρόστιμο, που βάσει της νομοθεσίας μπορεί να φτάσει έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή αντανακλά τη βαθιά νευρικότητα στην Ευρώπη για την ισορροπία ισχύος στην ψηφιακή οικονομία, σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες συγκρούονται όλο και συχνότερα για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και των social media.