Study in Greece: Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα για τις ελληνικές σπουδές ανά τον κόσμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Study in Greece για τις έδρες και τα προγράμματα ελληνικών σπουδών σε όλη την υφήλιο, «Faros Global Community», παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Παιδείας.

Με αποστολή τη λεπτομερή χαρτογράφηση των ανώτατων ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών κέντρων και των οργανισμών ανά τον κόσμο, που προωθούν την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, η πλατφόρμα ήδη διευκολύνει τη διεξοδική διερεύνηση περισσότερων από 500 προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρουν περισσότεροι από 150 φορείς σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η πλατφόρμα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Study in Greece (SiG), της ΑΜΚΕ, των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων και του εθνικού φορέα για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους, στη διασύνδεση των ελληνικών ΑΕΙ με το εξωτερικό για την προσέλκυση φοιτητών στην Ελλάδα.

Σ. Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης

Στην ελληνική γλώσσα, ως διαχρονικό φορέα ιδεών που επηρέασαν βαθιά την παγκόσμια σκέψη, ως πύλη που συνδέει την Ελλάδα με τον κόσμο, αλλά και ως γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα με την Ομογένεια, τους φιλέλληνες και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας.

«Η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Μπορεί να φέρει νέους φοιτητές και φοιτήτριες. Μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία των πανεπιστημίων. Μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για την Ελλάδα διεθνώς. Γιατί όταν η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει, ταξιδεύει μαζί της και η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Ζαχαράκη.

Η υπουργός αναφέρθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα «Faros Global Community», σημειώνοντας ότι χαρτογραφεί τα τμήματα ελληνικών σπουδών και τα κέντρα ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα νέο διεθνές δίκτυο συνεργασίας.

Παράλληλα, μίλησε για το έργο «e-ελληνομάθεια», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αξιοποιεί τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δίνοντας σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να μάθουν ελληνικά και να προετοιμαστούν για σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Επιπλέον, η κα. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί «σταθερή και διαχρονική προτεραιότητα» για το υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας ότι περίπου 40.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν ελληνικά μέσα από τα 230 αναγνωρισμένα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, με τη στήριξη 752 αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Παράλληλα, κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν αποσταλεί περισσότερα από 145.000 σχολικά βιβλία σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό.

«Με συνεργασία, εξωστρέφεια και πίστη στη δύναμη της παιδείας μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διεθνώς», κατέληξε η υπουργός.

Μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών

Στην πρόσφατη ανακήρυξη της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας από την UNESCO και στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και Study in Greece, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Χαρακτήρισε την ελληνική γλώσσα «οικουμενική» και «γλώσσα πολιτισμού», και επεσήμανε την ομόφωνη απόφαση των χωρών του κόσμου μέσω της UNESCO να ανακηρύξει την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή αυτής στην παγκόσμια σκέψη και τον πολιτισμό.

«Η γλώσσα και ο πολιτισμός δεν ανήκουν μόνο στους Έλληνες, ανήκουν σε όλον τον κόσμο», τόνισε ο κ. Λοβέρδος. Ο υφυπουργός εξήρε το έργο της SIG, λέγοντας ότι οι εθνικές και υπερεθνικές υπηρεσίες που προσφέρει προωθούν τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Τέλος, αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές, με στόχο την πιο αποτελεσματική συνεργασία και οικοδομεί έναν πυλώνα για την επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού, όχι μόνο για την Ομογένεια και τον απόδημο Ελληνισμό, αλλά και για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό.

«Με το μνημόνιο αυτό, η SIG αποκτά έναν πιο ενεργό ρόλο στη διασύνδεση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο των διπλωματικών μας αρχών», επεσήμανε ο κ. Λοβέρδος.

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό και η γενική γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, η οποία σημείωσε ότι η ελληνική Παιδεία δεν έχει μόνο εκπαιδευτικό στόχο, αλλά, επιπλέον, αποτελεί μέσο δημόσιας διπλωματίας και σύνδεσης της Ελλάδας με τη διεθνή κοινότητα.

Η πλατφόρμα «Faros Global Community»

Την παρουσίαση της πλατφόρμας ανέλαβε ο Χρήστος Μιχαλακέλης, καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Study in Greece. Ο κ. Μιχαλακέλης στάθηκε στη σημασία της καταγραφής των προγραμμάτων σπουδών στη διασύνδεση με τα ελληνικά ΑΕΙ. «Από εδώ και πέρα, μπορούμε να φέρουμε σε επαφή τα ελληνικά πανεπιστήμια, μέσω θερινών ή κοινών προγραμμάτων, με τις έδρες στην Ομογένεια», τόνισε και πρόσθεσε ότι το έργο «e-ελληνομάθεια» θα βοηθήσει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων διεθνών και ομογενών φοιτητών στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Study in Greece, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στο έργο της SIG και στον ρόλο της στη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ. «Στόχος μας είναι η προώθηση και ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμό σπουδών, κυρίως μέσω της προώθησης και της διαφήμισης των διεθνών προγραμμάτων των ελληνικών ΑΕΙ», ανέφερε.

Αναφορικά με το «e-ελληνομάθεια», ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι απώτερος σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα αποσκοπεί στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, σύγχρονων και ασύγχρονων, για την εκμάθηση της ελληνικής κυρίως από μαθητές εξωτερικού και φοιτητές».

Η πλατφόρμα «Faros Global Community» βρίσκεται στη διεύθυνση: moderngreekstudies.studyingreece.edu.gr .

Συμμετοχή από Ελλάδα και εξωτερικό

Στην ημερίδα συμμετείχαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό και η Στέλλα Κοκόλη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και ο π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Επιπλέον, σημαντικό μέρος της ημερίδας αποτέλεσαν οι παρουσιάσεις για την ελληνομάθεια και τη δυναμική της ως φορέα διεθνοποίησης. Η Ελένη Γρίβα, αντιπρύτανης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μίλησε για τον επαναπροσδιορισμό της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, ως εργαλείο ήπιας ισχύος, ακαδημαϊκής εξωστρέφειας και συνεργασιών.

Ο Βασίλης Αδρακτάς, υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλία στην Αυστραλία, αναφέρθηκε στην ελληνομάθεια ως έναν από τους δρόμους διεθνοποίησης των ελληνικών σπουδών.

Η αντιπρόεδρος του Odyssey Charter School, στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, στο οποίο τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα, μίλησε για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ελληνικού προγράμματος του σχολείου και τις διεθνείς συνεργασίες, με βάση την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Επιπλέον, η διευθύντρια του Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης Κέλλυ Πολυχρονίου, αναφέρθηκε στο θερινό πρόγραμμα που διοργανώνει το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα, ως αυθεντική βιωματική εμπειρία γνωριμίας με την ελληνική καθημερινότητα, την ελληνική φιλοσοφία και πολιτισμό, αλλά και με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τέλος, η ελληνίδα πρέσβης της Εθνικής Ελληνικής Ομοσπονδίας Φοιτητών των ΗΠΑ (National Hellenic Student Association of America), Ουρανία Ευφραίμογλου, αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία ως Ελληνίδα φοιτήτρια στη διασπορά.