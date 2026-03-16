Η Κίνα υιοθετεί με γρήγορους ρυθμούς το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης OpenClaw, ενός ανοιχτού κώδικα AI agent με θεματολογία «αστακού». Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αλλά και τοπικές κυβερνήσεις προσπαθούν να επεκτείνουν την πρόσβαση στο εργαλείο, το οποίο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το CNBC, οι AI agents είναι ψηφιακοί βοηθοί που μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως αποστολή email, προγραμματισμό συναντήσεων και κρατήσεις σε εστιατόρια με ελάχιστη ανθρώπινη καθοδήγηση. Σε αντίθεση με τα απλά chatbots που απαντούν σε ερωτήσεις, οι agents μπορούν να ενεργούν αυτόνομα, κάτι που απαιτεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα και δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Tencent ανακοίνωσε ότι δημιούργησε μια σειρά προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης βασισμένων στο OpenClaw, τα οποία ονόμασε «lobster special forces» και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή WeChat. Την ίδια ημέρα, η startup Zhipu AI παρουσίασε τη δική της τοπική έκδοση του εργαλείου, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 50 έτοιμες λειτουργίες με εγκατάσταση «με ένα κλικ». Παρόμοιες κινήσεις από άλλες εταιρείες έχουν αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον των χρηστών, με τη χρήση του OpenClaw στην Κίνα να ξεπερνά πλέον εκείνη στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η μεγάλη κοινότητα χρηστών τεχνολογίας στην Κίνα θέλει πάντα να δοκιμάζει νέες καινοτομίες. Παράλληλα, η ανάπτυξη του OpenClaw ενισχύει τη δημοτικότητα των κινεζικών μοντέλων AI, τα οποία έχουν μειώσει τη διαφορά από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές τους, ενώ προσφέρονται σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Το OpenClaw, που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο, επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν εντολές μέσω εφαρμογών όπως Telegram και WhatsApp, ώστε ο AI agent να εκτελεί αυτόνομα πολλές εργασίες.

Ωστόσο, ένα βασικό εμπόδιο ήταν η περίπλοκη διαδικασία εγκατάστασης για μη τεχνικούς χρήστες. Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, κινεζικές εταιρείες και οργανισμοί διοργανώνουν εκδηλώσεις εγκατάστασης και προσφέρουν τεχνική υποστήριξη. Η Tencent πραγματοποίησε δωρεάν σεμινάριο εγκατάστασης στη Σενζέν, ενώ η JD.com προσφέρει υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης με κόστος περίπου 58 δολάρια.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές πληρώνουν για υπηρεσίες AI. Ορισμένες εταιρείες, όπως η Violoop, σχεδιάζουν νέες συσκευές ΑΙ με συνδρομητικές υπηρεσίες.